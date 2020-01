PRIMA I FILM ITALIANI – GIANMARCO TOGNAZZI E IL SOVRANISMO DELLA CELLULOIDE: ‘SIAMO ESTEROFILI MA TRA UN FILM STRANIERO E UNO ITALIANO BISOGNEREBBE VEDERE PRIMA QUELLO ITALIANO. ECCO PERCHE’ – L’ATTORE LO FACCIO PER HOBBY, VIVO IN CAMPAGNA E FACCIO IL VINO COME LAVORO - IL MILAN? IBRA HA ESORDITO BENE. PURTROPPO MOLTI CALCIATORI NON RIESCONO A CRESCERE, UNO SU TUTTI E' SUSO - E SUL #METOO...

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici/

Gianmarco Tognazzi è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì dalla mezzanotte e trenta alle sei del mattino.

Tognazzi ha raccontato: "Il 2020? Spero in un anno tranquillo, senza picchi, vorrei una cosa continuativa, se fosse possibile. Le feste natalizie? Felice che siano finite, non sono un grande amante delle feste, siamo un Paese in cui c'è una festa ogni settimana, io invece preferire una festa ogni tanto. Il film di Zalone? Non ho avuto modo di vederlo ,mi riprometto di farlo, lui a me piace molto, è importante per il cinema italiano che ci siano anche fenomeni di questo tipo, legati a grandi incassi".

A proposito del cinema italiano: "Gli incassi di Zalone, ma anche quelli di Ficarra e Picone e di altri, fanno bene al cinema. Ai primi di marzo uscirà 'Ritorno al Crimine', il secondo capitolo di 'Non ci resta che il crimine'. Spero che sia un buon viatico per prendere fiducia da parte del pubblico nel cinema italiano".

Tognazzi ha fatto nel 2019 'Gli uomini d'oro': "Un gran bel film. Fabio De Luigi ha dato dimostrazione di poter fare alla grande l'attore drammatico. Mi dispiace che spesso il pubblico non abbia fiducia nei confronti delle novità. Quando proponi un cinema diverso, di genere, con una storia girata davvero molto bene, il pubblico va al cinema in modo un po' sfiduciato.

Questo è un peccato, perché poi così togli la fiducia ai produttori. Il pubblico deve dare una mano al cinema italiano, deve dare fiducia. Bisogna scegliere di andare a vedere un film italiano prima di un film straniero, perché il film italiano rischia prima di essere smontato. Il pubblico dovrebbe fidarsi un pochettino di più. Siamo esterofili per natura, abbiamo questa mania, questa mentalità, quello che arriva da fuori è sempre meglio del nostro. Poi ci accorgiamo che non è così".

Gianmarco Tognazzi, grande tifoso del Milan, ha parlato del ritorno in Italia di Ibrahimovic: "L'esordio di Ibra? Molto bene, per quanto riguarda lui individualmente. Può aiutare molto, soprattutto per il tipo di atteggiamento che ha all'interno della squadra. Pensavo che non avrebbe giocato contro la Samp, invece ha fatto mezzora e l'ha fatta molto bene, stava anche per riuscire a segnare, sarebbe stato un colpo pazzesco del destino. Spero possa cambiare le sorti di un campionato che purtroppo pare segnato, per il Milan sarebbe già un miracolo provare ad entrare in Europa League. Purtroppo ci sono calciatori che non riescono a crescere: uno su tutti è Suso. I colpi che ogni tanto escono dal cilindro non valgono la candela".

Sul #metoo: "Cosa è cambiato davvero nel cinema? Vivo in campagna, frequento poco l'ambiente e faccio il vino come lavoro. L'attore lo faccio per hobby. L'asticella sull'attenzione di alcune cose inaccettabili è stata alzata e già questo è stato importante. Purtroppo però di certe cose se ne parla tantissimo all'inizio e poi di colpo non se ne parla più. Questo non vuol dire comunque che quel tipo di manifestazione non abbia l'attenzione a livello mondiale su certi atteggiamenti che non valgono solo per l'Italia".

