Ivan Rota per Dagospia

il principe william a varsavia

Trovatosi in Polonia per una visita, mercoledì sera il Principe William d’ Inghilterra è stato visto a cena in un locale gay. Un cliente del Butero Bistro ha scattato una foto del reale ed ha scritto su Twitter: “Varsavia può sorprendere. Tra le tante sorprese, stasera ho cenato a pochi passi dal principe. È così bello che lui abbia sostenuto la comunità così abusata dalle attuali autorità in Polonia“. Era stato prenotato un tavolo a nome Daisy. Il principe ha mangiato panino con maiale e patatine (8 euro).

Angelo o diavolo? Rosa Chemical passa da innocue apparizioni televisive a confessioni molto piccanti in radio. Recentemente ha detto che una tipa lo ha invitato a casa, ma c’era anche il di lei fidanzato per fare sesso a tre, era lui soprattutto che lo voleva. Il cantante di Made in Italy non si é tirato indietro.

rosa chemical

A proposito di diavolo e acquasanta, all’Isola dei Famosi accanto all’ex suora Cristina Scuccia potrebbe arrivare Luce Caponegro, ovvero l’ex pornostar Selen, che per ora è concorrente di riserva. Cosa ne penseranno gli inserzionisti pubblicitari tanto temuti da Pier Silvio Berlusconi?

Grande festa al Jackie’ O a Roma per il primo anno d’amore di Alba Parietti e Fabio Adami. I due, sempre più appiccicati come due francobolli (lui ricordiamo è dirigente di Poste) hanno invitato pochi amici. Erano più numerosi i fotografi. La Pariettona ha poi tentato di spegnere le “candele bomba” sulla torta offertale dalla patron Beatrice Iannozzi, ma non c’è riuscita.

Cristiano Malgioglio in vena di ricordi: in un volo per l’ Avana ebbe un flirt ( lui lo chiama così). Rispondendo poi a Flavia Vento che dice di essere casta da dieci anni, il cantautore dice che lo é da quindici. Poi ricorda di avere incontrato la Vento in ascensore, molti anni orsono, con Leonardo di Caprio. Ricorda poi quando Tom Cruise si infatuò di Caterina Balivo che non cedette alle avances essendo già fidanzata. E ancora parla di quando il grande Paul Anka perse la dentiera durante un concerto.

miriana trevisan

A proposito di aneddoti vintage, ci ricordiamo Franca Valeri, da sempre amatissima dal popolo LGBTQ+, in un noto ristorante, alla vista di un attore, a lei non molto gradito, con il compagno e altri loro amici maschi, disse: “ Ma che é sta manica di froci?”

Da un amore all’altro. L’imprenditore napoletano Eddy Siniscalchi che per mesi é stato vicino a Valeria Marini (si pensava si sposassero!) , ora è in love con Miriana Trevisan, ex ragazza di Non é la Rai, ex gieffina e ex moglie del cantante Pago,

I guadagni settimanali di Antonella Fiordelisi, eliminata lo scorso lunedì , al Grande Fratello VIP sarebbero oltre i 5.000 euro. Pensando che è rimasta nella casa per 26 settimane, il calcolo é presto fatto. Speriamo vivamente non sia vero.

luce caponegro gia' selen 1

La nuova linea “ casta e pura” intrapresa dal GF Vip , e che sarà seguita anche per L’ isola dei Famosi per accontentare gli inserzionisti pubblicitari che vogliono rifuggire il trash, ha creato discussioni , così come le squalifiche di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace è intervenuta in merito. Queste le sue parole: ““Io sono contro il politicamente corretto, ma proprio contrarissima. Io sono una scorretta anche politicamente. Il politicamente corretto elimina la spontaneità, l’umorismo e l’ironia. Non mi piace il moralismo. Poi in questi giorni in tv è successo di tutto con gente che dice cose che non dovrebbe dire. Gente di una certa età ha detto cose da non dire. Tipo Sgarbi e Lippi? Sì, potevano stare zitti, non hanno detto cose né intelligenti, né spiritose, né puntuali. Anzi, hanno messo in imbarazzo. Hanno fatto polemica sul ‘cazzo’ detto dall’Annunziata, ma questo lo dicono tutti! Anche al Grande Fratello Vip lo hanno detto. E poi ne hanno squalificato solo uno. Questo a me non è piaciuto! Anche se non ho seguito bene come l’anno scorso, questa edizione era più poverella. Perché se la sono presa solo con Edoardo Donnamaria? Ha solo detto ‘mi hai rotto il cazzo’. Lo si sente ovunque. E anche l’altro che ha preso per il collo la spagnola, si vedeva che scherzava. Allora erano da squalificare tutti, perché tutti dall’inizio sono scorretti dal punto di vista lessicale.”

luce caponegro gia' selen

Si apre al Museo Balenciaga a Getaria, città natale del leggendario couturier basco Cristóbal Balenciaga, la mostra “Disegni dalla Maison Balenciaga (1943-1964). La collezione Riva. Archivio Storico dei Paesi Baschi”: una mostra di disegni provenienti da una collezione straordinaria, assolutamente inedita. Chi ha raccolto questa enorme collezione, costituita da oltre 9.000 disegni è il couturier Lorenzo Riva, che è stato direttore artistico della Maison Balenciaga a Parigi tra il 1980 e il 1981. Lorenzo Riva nella sua carriera ha vestito alcune delle più grandi star: da Penelope Cruz a Isabella Rossellin .

antonella fiordelisi

“Ogni disegno è un progetto”, afferma Lorenzo Riva “contiene il seme di un’idea destinata a diventare il sogno di un’intera generazione di donne. Sono disegni capaci di farci scivolare dietro le quinte di un atelier leggendario, dove sono stati creati gli abiti che hanno fatto la storia della moda degli anni Cinquanta”

Accanto alla presentazione di un’accurata selezione di questi disegni, al Museo Balenciaga verrà proposto per la prima volta un filmato che offre un importante tassello di storia della moda. Il filmato propone tra l’altro uno spezzone rarissimo della sfilata della collezione primavera- estate 1981, che Riva presentò a Parigi. Top model della sfilata, la mitica Jerry Hall, che sposerà Mick Jagger. Il filmato contiene poi una lunga intervista a Lorenzo Riva, dove il couturier racconta come divenne direttore artistico della storica Maison di avenue George V.

lorenzo riva lorenzo riva miriam leone alba parietti canta antonella fiordelisi carolina di monaco lorenzo riva