LA PROVA DEL “NOVE” - DISCOVERY HA UN PROBLEMA E SONO GLI ASCOLTI DEL CANALE NOVE - SCUCIRE A CROZZA CIRCA 4 MILIONI PER UN 5% VALE LA PENA? - I FLOP DI VIRGINIA RAFFAELE E DI VOLO, DI MAX GIUSTI E SAVIANO, LE MANOVRE DI CASCHETTO E PRESTA, L’ARRIVO DELLA BIGNARDI E LA FAGNANI FUORI, IL MULTIPLEX GABRIELE PARPIGLIA, GLI ARRIVI DEGLI AVANZI RAI - GOMEZ, POCO "ENJOY" - ARRIVA TRAVAGLIO (ANCHE DI UN TG DEL “FATTO"?

crozza new conte

Dagoreport

Discovery abbiamo un problema! Se Real Time sembra funzionare a colpi di format "esagerati", da Matrimonio a prima vista alla Dottoressa Schicciabrufoli passando per il Boss delle Cerimonie a Vite al limite, se DMax fa il suo seguendo la stessa linea ma per il target maschile, il vero problema del gruppo americano si chiama Nove. Usando un gioco di parole: la prova del Nove non è superata.

beppe caschetto

L'eccezione c'è e risponde al nome di Maurizio Crozza che al debutto ha ottenuto il 5,5% di share e che ogni anno intasca, secondo diversi rumors, circa quattro milioni di euro. Funziona, ne è valsa la pena? Certo, il punto è che poi bisogna fare i conti con il suo potente manager Beppe Caschetto e con le logiche di "pacchetto" che mai e poi mai nessuno potrebbe confermare in pubblico.

Daria Bignardi, dopo aver fallito la sua prova da direttrice a Rai3, sbarca sul Nove con L'Assedio dal 16 ottobre. I maligni sospettano di un suo ingresso nel pacchetto Crozza, fresco di rinnovo, e aggiungono alla lista Valentina Petrini che dopo Nemo si rilancia puntando sulle fake news.

lucio presta (3)

I maligni (ah signora mai quanti ce ne sono!) assicurano pure che Belve, prodotto dal Loft, sia sparito per evitare una concorrenza low budget interna su interviste di appeal. Ufficialmente non cancellato ma rinviato a data da destinarsi. La Fagnani ha ripetuto urbi et orbi che avrebbe voluto rifare Le Invasioni Barbariche e Nove l'ha ascoltata, facendole rifare con un altro titolo proprio alla Bignardi.

valentina petrini

Ovviamente con un budget appena inferiore alla prossima manovra finanziaria e con una dozzina di autori e ospiti di spicco. Così sempre da quelle parti hanno tentato serie tv con Virginia Raffaele (Come quando fuori piove) e Fabio Volo (Unreal) che hanno visto solo i parenti dei due artisti della scuderia Caschetto.

Per restare dalle stesse parti, qualche capatina anche Roberto Saviano anche lui alle prese con il nanoshare. Per par condicio non si è dimostrato meno influente l'altro potente manager, Lucio Presta. Ha piazzato su Nove il documentario di Renzi visto appena dal 2% dei nemici del politico fiorentino, lo avessero visto tutti avrebbe fatto un vero boom di ascolti.

lorella boccia 9

Così en passant su Real Time è arrivata anche sua nuora Lorella Boccia che ha condotto, si fa per dire, Rivelo. Con le clamorose rivelazioni di Raffaello Tonon e di Paola Di Benedetto, inutile dire che il paese si è fermato per l'occasione. Tra gli autori della trasmissione, che avrà anche una seconda edizione, anche Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha conquistato professionalmente Laura Carafoli e sarà coinvolto nel totale in ben quattro programmi in onda sulle reti Discovery. A ognuno le valutazioni del caso.

fabio volo e peter gomez

Il potere degli agenti ma anche de Il Loft, la casa di produzione del Fatto Quotidiano che certo non naviga in acque tranquille. Il Loft non ha difeso il gioiellino Belve ma a Discovery continua a piazzare programmi. Risultati positivi per La Confessione in seconda serata mentre in prime time Enjoy, nuovo titolo sempre di Peter Gomez, si è fermato alla seconda puntata all'1,4% di share. Davvero poca roba.

Cinzia Monteverdi

Accordi & Disaccordi con il duo Sommi-Scanzi ha lo stesso appeal di una puntata in replica di Protestantesimo ed è in arrivo (una rubrica fissa di Marco Travaglio. Tra gli addetti ai livori si parla anche di una proposta, avanzata a Nove dall’ad della SEIF, Cinzia Monteverdi: un telegiornale realizzato dalla redazione del “Fatto”)

LAURA CARAFOLI

Boom, non quello di ascolti ma quello condotto da Max Giusti, è stato chiuso per bassi ascolti. Sempre nell'access prime time ha fallito l'esperimento Chi ti conosce? con lo stesso conduttore. Non solo, sono arrivati altri scarti dalla Rai. Freccero non ha concesso il bis a Il Supplente, il format prodotto dalla Palomar di Carlo Degli Esposti che con il direttore di Rai2 non ha certamente un buon rapporto. L'esperimento sul Nove ha funzionato? Martedì scorso si è fermato all'1,1% di share. Si punta poi dritti sui documentari per "raccontare la realtà" con casi di cronaca nera, Lady Diana, Micheal Jackson.

max giusti racconta romabarzotta

Real Time sorride, DMax se la cava ma l'allarme c'è: CERCASI IDENTITA' PER IL CANALE NOVE. Per ora le dinamiche sembrano poco americane ma molto all'amatriciana con logiche e giri di potere tipici di Cologno Monzese e Viale Mazzini.

cinzia monteverdi marco travaglio giorgia solari

gabriele parpiglia 2 daria bignardi tende la mano per la campagna a favore di open arms