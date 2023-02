LA PROVA DEL NOVE (ALDO) - “LE BATTAGLIE LGBTQ+? UNA ROBA INFAUSTA. OGGI SONO UN MODO PER FAR PERDERE L’IDENTITÀ ALLE MASSE” – “L'IDENTITÀ "FLUIDA" È UNA PORCHERIA FALSIFICATRICE. UN TEMPO SI RIVENDICAVA IL DIRITTO A UNA VITA IN CUI FOSSERO RISPETTATE LA CONGRUITÀ TRA LAVORO E RETRIBUZIONE. VEDERE OGGI QUESTO FUMO GETTATO NEGLI OCCHI DELLE MASSE CHE NON COLGONO QUALE SIA L'EFFETTIVA FUNZIONE DI 'STA ROBA (UN ALTRO PASSO AVANTI VERSO IL TRANSUMANO) MI SPAVENTA. MOLTO”

Estratto dell'articolo di mowmag.com

Lo scrittore e poeta Aldo Nove, per anni a fianco dei movimenti per i diritti della sessualità, in un post molto critico si è chiesto “l'effettiva funzione di 'sta roba”, cioè delle battaglie di oggi Lgbtq+, che rispetto al passato considera una “nuova, ottusa, mostruosa, ‘precipitata dall'alto’ distopia per infoiare le masse a perdere la propria identità e con entusiasmo pure, con la convinzione fuori asse di affermare dei valori”

Mi chiedo come si faccia a non capire la violenza, lo squallore e i propositi manipolatori della roba Lgbtq+, e a quali esiti inevitabilmente conduca. I diritti di ciascuno di vivere la propria sessualità sono rivendicati da decenni e mai come negli Anni Settanta sono stati rigorosi e netti, tanto da condurci ormai a una società non solo del tutto tollerante (qua in Italia, dico) ma ormai (parola orribile) pacificamente "inclusiva". Ecco allora che, nello smarrimento (pilotato) di ogni valore ideologico e/o spirituale, dilaga 'sta roba infausta. Un tempo si rivendicava il diritto a una vita in cui fossero rispettate la congruità tra lavoro e retribuzione, una concezione dell'uomo che fosse il più prossima all'idea di una comunità e non all'isolamento. Quel tempo è stato cancellato da una nuova, ottusa, mostruosa, "precipitata dall'alto" (da Davos, dal WEF) distopia per infoiare le masse a perdere la propria identità e con entusiasmo pure, con la convinzione fuori asse di affermare dei "valori".

È propriamente un travestimento di una ideologia quanto mai repressiva in imposizione "blanda" di pseudovalori. L'identità "fluida" è una porcheria falsificatrice o, meglio, una sottrazione proprio dell'identità. Chi scrive è stato a fianco per decenni ai movimenti per i diritti di qualsivoglia sessualità (legale, chiaro). E vedere oggi questo fumo gettato negli occhi delle masse che non colgono quale sia l'effettiva funzione di 'sta roba (un altro passo avanti verso il transumano) mi spaventa. Molto.

