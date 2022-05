QUELL’INSOLITO CAN-CAN – IL SUPERMANZO CAN YAMAN IN CRISI DI NERVI PER COLPA DELLE FAN: “CAMBIERÒ SICURAMENTE CASA A ROMA. LA GENTE HA SUPERATO OGNI LIMITE. NON CE LA FACCIO PIÙ CON LO STALKERAGGIO CHE SUBISCO E CON L’AGGRESSIONE CHE DEVE SUBIRE OGNI FEMMINA CHE SI ASSOCIA CON ME SE NON È QUELLA CHE “ACCETTATE” VOI” - IL MIRACOLATO TURCO, EX FIDANZATO DI CARTONE DI DIVETTA LEOTTA, NON HA PERÒ INTENZIONE DI LASCIARE L’ITALIA CHE PER LUI È IL BENGODI…

Can Yaman mette fine ai rumor circolati nelle ultime settimane su un suo prossimo trasferimento in un altro Paese. E si sfoga sui social. In una storia su Instagram l'attore turco spiega cosa è in procinto di fare e perchè: "Cambierò sicuramente la casa a Roma. Non perché vado via, perché la gente ha superato ogni limite qua. Non ce la faccio più con stalkeraggio che subisco oppure l’aggressione che deve subire ogni femmina che si associa con me se non è quella che “accettate” voi .. Ripeto: vi voglio bene, ma voglio bene anche a me stesso… Rilassiamoci, vi auguro tanto amore".

Nessuna intenzione quindi di abbandonare l'Italia, ma un cambio di appartamento motivato anche e soprattutto dall'insofferenza verso stalker e fan che si appostano davanti alla sua abitazione, nota ormai a tutti, minando la sua vita privata e "disturbando" anche la vita di chi gli sta accanto: "Vorrei dire a colore che mi vogliono davvero bene... non vado via all'Italia", continua nella storia.

L'attore turco infatti sta vivendo un momento molto importante in Italia. Da poco ha terminato le riprese della fiction "Viola come il mare" (che andrà in onda su Canale 5), ma per lui c'è stato anche il lancio di un profumo "Mania" e della sua autobiografia.

"Vi voglio bene uguale spero possiamo trovare la pace tutti quanti perché io ne ho bisogno tanto. Ho cercato di essere sempre riservato, ma allo stesso tempo unito a voi. Ho cercato di trovare questo equilibrio eccezionale...". Che Yaman spera di mantenere a lungo.

