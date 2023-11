30 nov 2023 17:24

"ABBIAMO PERSO DI VISTA IL NOSTRO LAVORO CHE È INTRATTENERE. NON DEVE RUOTARE TUTTO ATTORNO AI MESSAGGI" - IL MEA CULPA DI BOB IGER, IL CEO DI DISNEY, DOPO I FLOP CLAMOROSI DEGLI ULTIMI FILM, IN PARTICOLARE "THE MARVELS" - LE ULTIME PELLICOLE SONO STATE CRITICATE PESANTEMENTE PER ESSERE TROPPO POLITICALLY CORRECT E INTRISE DI MESSAGGI POLITICI, TRA PERSONAGGI LGBTQ, MASCHI CHE DIVENTANO FEMMINE E BIANCHI "TRASFORMATI" IN NERI - DEL RESTO, COME DICONO IN AMERICA, "GO WOKE, GO BROKE" (CHI È TROPPO "WOKE", FALLISCE)