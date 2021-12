"ALTRO CHE FUTURISTI, QUELLA DI CACCIARI, AGAMBEN, FRECCERO E MATTEI E’ GOLIARDIA ATTEMPATA" – FRANCESCO MERLO: HANNO FONDATO UN GRUPPO DI CONTROINFORMAZIONE E UNA COMMISSIONE PERMANENTE. MANCANO SOLO LE PAROLE “COLLETTIVO”, “CICLOSTILE” “ASSEMBLEA” E “MOZIONE”. FACENDO IL VERSO A SE STESSI OCCUPANO PIÙ SCENA DI QUANTA ORAMAI NE OCCUPAVANO…"

Dalla posta dei lettori - “la Repubblica”

Caro Merlo, che facciamo coi futuristi fuori tempo massimo? Parlo di Cacciari and company. Come poteva mancare un convegno ad hoc sulle loro tesi. Che ne sarà del futuro? Loro lo sanno ma noi no. Ecco quindi che ci “edottano” e noi come “stronzi” non facciamo niente (citazione del film di Pif). Dovremmo ignorarli? E poi? Questi continuano. Li rimbecchiamo? Ma non siamo all’altezza, mio Dio!

Piero Orrù

Risposta di Francesco Merlo

Non mi pare che il giurista Ugo Mattei, i filosofi Massimo Cacciari e Giorgio Agamben, e il tuttologo Carlo Freccero siano futuristi.

Ragionando sui vaccini sostengono che in Italia regna un pensiero unico che non ammette neppure il dubbio, hanno fondato un gruppo di controinformazione e una commissione permanente.

Mancano solo le parole “collettivo”, “ciclostile” “assemblea” e “mozione”. La mia impressione è che si divertano e che la loro non sia politica, ma goliardia attempata. E facendo il verso a se stessi occupano più scena di quanta oramai ne occupavano.

