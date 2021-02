BARBARA DURSO

1 - VOCI DA COLOGNO: LIVE NON È LA D'URSO VERSO LA CHIUSURA ANTICIPATA. ECCO COSA STA SUCCEDENDO

Giuseppe Candela per Dagospia

La notizia non passerà di certo inosservata: Live-Non è la D'Urso verso la chiusura anticipata. Il discusso talk show alle prese con i bassi ascolti, tra il 10-12% fino a notte fonda, dovrebbe salutare il pubblico di Canale 5 addirittura tra fine marzo e inizio aprile: dalle parti di Cologno Monzese il vento sembra essere molto cambiato da qualche tempo. Si starebbe studiando una soluzione per evitare di far passare la chiusura come una sonora bocciatura per Carmelita, come la chiamano i suoi fan. Promoveatur ut amoveatur?

paolo bonolis

2 - DAGONEWS

La notizia della chiusura di "Live - Non è la D'Urso" è stata comunicata dal Comitato Esecutivo di Mediaset (in cui ci sono Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri) a Mauro Crippa che, da sponsor di "Barbarie", ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco. La trasmissione, che era stata rimpolpata - sul lato politico - dal lavoro dietro le quinte di Emanuela Fiorentino, vicedirettore di Videonews, Siria Magri moglie di Giovanni Toti e di Francesca Fagnani compagna di Enrico Mentana, era nel mirino per gli ascolti spompi.

Mauro Crippa

Crippa a quel punto ha provato una difesa di sponda della trasmissione, con l'aiuto di Ta-rocco Casalino. Il porta-croce di Conte, ospitato nella puntata di domenica 21 febbraio, ha elogiato il programma decantandone addirittura il potere di influenza nei confronti dell'elettorato. Per la serie: quando nel salottino di "Barbarie" si criticavano i grillini, il M5s perdeva due punti nei sondaggi. Una "casalinata" d'alta scuola che non ha intortato i vertici Mediaset. A fine marzo la D'Urso dovrà lasciare il presidio domenicale e fare posto, dall'11 aprile, a Paolo Bonolis e al suo "Avanti un altro" adattato alla prima serata.

rocco casalino a live – non e' la d’urso rocco casalino a live – non e' la d’urso 1 SIRIA MAGRI GIOVANNI TOTI francesca fagnani a dritto e rovescio EMANUELA FIORENTINO PIER SILVIO BERLUSCONI