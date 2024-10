"BASTA CON LA FIGA, ABBIATE IL CORAGGIO DI MOSTRARE ANCHE UN PO’ DI CAZZO" - "L'ELEGANTE" CRITICA DI NANNI MORETTI, DURANTE LA PROIEZIONE AL CINEMA, DEL FILM "LA CICALA" - IL RACCONTO DI ALESSANDRO HABER, CHE ERA IN SALA CON IL REGISTA: "NANNI URLO' LA FRASE, LA GENTE INIZIO' A RIDERE PIANO PIANO. FU GENIALE" - IL LIBRO DI ALESSANDRO FERRUCCI "NON SAI COS’È SUCCESSO...", CON ANEDDOTI E SEGRETI DEL MONDO DELLO SPETTACOLO, DELLA CULTURA, DELLO SPORT E DEL GIORNALISMO...

Anticipazione del libro di Alessandro Ferrucci “Non sai cos’è successo…” pubblicata da “Il Fatto Quotidiano”

nanni moretti

Anticipiamo uno stralcio del libro di Alessandro Ferrucci “Non sai cos’è successo...”, da oggi in libreria con Paperfirst. Aneddoti e segreti del mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport e del giornalismo, raccontati dagli stessi protagonisti. Sono tante brevi storie, piccolissimi romanzi, che insieme compongono una grandissima commedia all’italiana.

Nino Frassica (attore e comico). “Nel 1973 dalle mie parti c’era una discoteca e per alcune settimane ho chiesto ai miei amici di andarci; entravano e poco dopo si avvicinavano al proprietario o alla cassa: ‘Bello il posto, organizzate mai serate di cabaret?’.

Ogni volta rispondevano: ‘Mi dispiace, no’. Un paio di mesi dopo mi sono presentato: ‘Buongiorno, mi chiamo Nino Frassica, per caso vi interessa uno spettacolo di cabaret?’. ‘Effettivamente ce lo chiedono spesso’. Subito ingaggiato”.

alessandro haber fuma

[…] Mauro Di Francesco (attore). “Mio padre era capo elettricista in Rai, mio zio direttore di produzione della General Film: proprio loro realizzavano i Caroselli. Un giorno avevano bisogno di un bambino e hanno pensato a me. Da quel momento gli altri andavano a divertirsi a scuola, a giocare a pallone il pomeriggio, mentre io lavoravo un giorno sì e uno no: in quinta elementare sono riuscito a racimolare 36 presenze in un anno.

Vagavo di set in set. A volte non ne potevo più, magari mi lamentavo con mio padre, e lui ogni volta rispondeva: ‘Da maggiorenne andrai al Credito Italiano di via Parini (Milano), ti presenti, e improvvisamente troverai tutte le risposte a dubbi e preoccupazioni’.

nanni moretti - premiato al festival di venezia per il restauro di ecce bombo

Appena maggiorenne ho varcato la porta di via Parini, solo che, dopo la presentazione, il direttore di banca ha scavalcato il bancone armato di bastone. Io bianco ho iniziato a correre, e lui dietro. Il conto era in rosso. Papà aveva sputtanato ogni lira. Mi ha rovinato”.

Luca Barbarossa (musicista). “Spesso le persone vivono secondo dei personalismi assurdi, come se dopo di loro ci fosse il diluvio; io forse esagero, ma se entro in un bagno pubblico, e lo trovo lercio, temo che il tipo dopo di me possa pensare che sono stato io. Sono capace di pulirlo”.

alessandro ferrucci e consorte

Alessandro Haber (attore). “Andai con Nanni Moretti al cinema per vedere La cicala di Alberto Lattuada con Virna Lisi e Renato Salvatori, dopo il dissequestro per un nudo integrale tra Clio Goldsmith e Barbara De Rossi. Nanni voleva scoprire perché un film come quello incassasse così tanto: pure quel pomeriggio la sala era piena.

Nonostante la censura il film mostrava in diverse scene qualche culo e un po’ di tette; a metà della visione Nanni urlò: ‘Basta con la figa, abbiate il coraggio di mostrare anche un po’ di cazzo’. Piano piano la gente iniziò a ridere. Fu geniale”. […]

NON SAI COS E SUCCESSO - ALESSANDRO FERRUCCI

nanni moretti alessandro haber con una sigaretta in bocca nanni moretti ecce bombo nanni moretti