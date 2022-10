"I COGLIONI VANNO INCULATI" - IL METODO WANNA MARCHI NELLA SERIE TV SU "NETFLIX" - "TUTTO NASCE DAI SERVIZI DI 'STRISCIA', L'OBIETTIVO PRINCIPALE ERA COLPIRE NOI PER POI SCONFIGGERE LE TV COMMERCIALI. L'AVVOCATO DELLA PARTE CIVILE SOSTIENE CHE IL MIO LEGALE MI HA INVITATO A PIANGERE DAVANTI AL GIUDICE; BARBONE DI MERDA! HANNO PROVATO A UCCIDERCI, MA NON CI SONO RIUSCITI" - VIDEO

Estratto dell’articolo di Alessandro Ferrucci per il “Fatto quotidiano”

wanna marchi stefania nobile

L'orizzonte ha un profilo basso: "I coglioni vanno inculati". Lo spiega Wanna Marchi nella serie televisiva Wanna, in onda da ieri su Netflix; lo ripete e lo rivendica con il Fatto la figlia, Stefania Nobile.

Inizi, ascesa, casualità, intuito, fortuna, fama, caduta, presunti legami con la criminalità organizzata, fallimenti, incendi dolosi. Fughe. E ancora: risurrezione, altre accuse, massoneria, gli scoop di Striscia, gli amuleti, il sale. La galera.

Sono quattro puntate serrate, con le due donne protagoniste, non solo Wanna, ma lei e la figlia: un binomio talmente forte da portarle, oggi, a dormire nella stessa stanza tra Italia e Albania.

La serie vi è piaciuta?

(W) Hanno tralasciato gli aspetti più importanti, ma è fatta bene; (cambia tono) in certi momenti mi sono sentita quasi male, soprattutto per le testimonianze fasulle.

Esempio... A un certo punto l'avvocato della parte civile sostiene che il mio legale mi ha invitato a piangere davanti al giudice; (pausa) barbone di merda! Lo porto in tribunale.

Cos' altro non torna?

(S) Questa gente che parla incappucciata, camuffata: non siamo mica in un film di camorra; mica c'è qualcuno che minaccia o spara. Qualche storia di camorra è ventilata.

wanna serie netflix

(S) Ma per favore!

Tutto nasce dai servizi di Striscia la Notizia spinti dal marchese (intende il marchese Attilio Capra De Carrè, morto, già iscritto alla P2 e con interessi nell'ambiente televisivo: con lui avevano un contratto); (pausa) comunque l'obiettivo principale era colpire noi per poi sconfiggere le tv commerciali.

(...)

Mentre i "coglioni" li aspettavate...

(S) Capita tutti i giorni.

Cosa?

(Stefania s' infervora) Come li definite quelli che acquistano i biglietti delle lotterie istantanee?

Rispondo io: coglioni. Ed è un continuo non solo sulle lotterie, pure nelle bollette. Coglioni e basta (nella serie si riferiscono pure ai loro "clienti"). Voi due sembrate vittime di una sorta di Truman show...

(In coro) Infatti la vera storia la racconteremo noi. Per il processo avete voluto le telecamere.

(S) Non "noi", ma io. (Silenzio) Sapevamo come erano andati i fatti e ho pensato: davanti alla tv saranno costrette a raccontare meno balle. Ho sbagliato.

Cosa?

wanna serie netflix 1

(S) Non ero io alla regia, ma Striscia; ho visto testimoni arrivare truccate, andare in bagno e uscire dimesse, pronte per il giudice. Nessuna testimonianza vi ha rese partecipi.Ma per favore!

(...)

Di cosa avete paura?

(W) Di niente

(S) Della mia malattia (artrite reumatoide): sono invalida al 100% con tre operazioni. Ho anche il pass per il parcheggio invalidi. Lei con il contrassegno non la crederanno.L'altro giorno ho litigato con una dottoressa: mi ha urlato "si vergogni".

Vi fermano per strada?(Felici nel rispondere) Ci chiedono in continuazione dei selfie. Wanna Marchi all'inizio appare suo figlio, poi scompare. Dov' è? È rimasto estraneo da tutto. Per fortuna.

Vivete da agiate?

wanna marchi serie netflix 2

(W) Senza esagerare; in realtà hanno provato a ucciderci, ma non ci sono riusciti.

WANNA MARCHI MAGO DO NASCIMENTO wanna marchi serie netflix WANNA MARCHI 4 wanna marchi e stefania nobile wanna marchi e stefania nobile 9 wanna marchi e stefania nobile in tv WANNA MARCHI 5 WANNA MARCHI 4 wanna marchi e stefania nobile 8 wanna marchi e stefania nobile 7 wanna marchi e stefania nobile 6 wanna marchi serie netflix 3