"ER PUPONE" DE ROMA NORD – NOEMI BOCCHI HA PUBBLICATO LA PRIMA FOTO DELLA NUOVA CASA SUA E DI TOTTI CON L'ALBERO DI NATALE. "WORK IN PROGRESS" – LEI E IL CAPITANO NEI GIORNI SCORSI HANNO ULTIMATO IL TRASLOCO A VIGNA CLARA, A ROMA NORD – TOTTI NEI PROSSIMI GIORNI ANDRA’ IN QATAR PER ASSISTERE ALLA FINALE DEL MONDIALE…

totti noemi casa con albero di natale

Riccardo Caponnetti per roma.repubblica.it

Una lunga vetrata per affacciarsi su Roma Nord. Un tavolo in legno con dieci sedie dal design elegante. E un grande albero di Natale, con le punte dei rami bianche per dare l’effetto neve e tante luci chiare intorno.

Si presenta così, per la prima volta al pubblico dei social, la nuova casa di Francesco Totti e Noemi Bocchi, che nei giorni scorsi hanno ultimato il trasloco a Vigna Clara, a Roma Nord, in uno dei complessi residenziali più prestigiosi vicino Corso Francia.

A mostrare lo scatto è stata Noemi Bocchi, che ha pubblicato un video con la scritta ‘work in progress’. In sottofondo, l’immancabile colonna sonora delle feste natalizie: ‘Santa Claus is coming to town’ di Michael Bublé.

nuova casa totti bocchi foto chi 1

Totti, protagonista tutte le settimane nella Serie A di calcio a 8 in diretta streaming su Repubblica, nei prossimi giorni andrà in Qatar per assistere alla finale del Mondiale, poi rientrerà a Roma e si godrà il primo Natale insieme alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

nuova casa totti bocchi foto chi 19 nuova casa totti bocchi foto chi 4 nuova casa totti bocchi foto chi 5 nuova casa totti bocchi foto chi nuova casa totti bocchi foto chi 67 nuova casa totti bocchi foto chi 9 totti noemi