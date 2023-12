DAGO-SELEZIONE

Selvaggia Lucarelli

@stanzaselvaggia

tweet sulle intervististe di ilary blasi e belen 2

È iniziato il #Metoo delle corna mi sa.

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Mi fanno sorridere quelli che si aspettano da Blasi (nozze e gravidanze annunciate in tv, corna negate in tv) e Belen (una per cui la parola privacy non esiste) lo stile e la riservatezza di Francesca Neri. Dove avete vissuto negli ultimi vent'anni?

#domenicain #univa #verissimo

il Viga

@lore_viga

Appassionante leggere sulla home del Corriere il testa a testa per chi ha più corna tra Belen e Ilary.

Igor Ghigo

@igorghigo

Comunque le interviste a Ilary Blasi e Belen Rodriguez a mercati chiusi è stato buon senso

Ornella

@freakingsilence

A questo punto la tv necessità di un format condotto da Ilary Blasi e Belen. Piersilvio pensaci.

tweet sulle intervististe di ilary blasi e belen 3

Silvia Strada

@SilviaStrada1

Quindi ora va di moda dire di essere cornute.

Tutte sante.

#Unica #Ilary #Belen

massimiliano

@ilgladiatore36

A donne che vanno in tv a raccontare i cavoli propri come #Belen e Ilary #Blasi, preferisco la classe della Puccini e di Ambra, che non hanno mai detto mezza parola sulla fine delle storie con Preziosi e Renga.

#domenicain #Verissimo

Anna Trieste

@annatrieste

Comunque. Shakira, Ilary Blasi, Belen.

Se loro tengono le corna che speranze teniamo noi

tweet sulle intervististe di ilary blasi e belen 1

Andrea Parrella

@AndreaParre87

Questa intervista di Ilary Blasi a #Verissimo, totalmente svuotata di notiziabilità per i tempi con cui viene realizzata, subodora di ticket per la pace con Mediaset dopo aver consegnato la verità a un documentario per Netflix.

Basterà?

Massimo Galanto

@GalantoMassimo

È vero, Ilary dalla Toffanin ha chiesto scusa alla stampa. Due secondi dopo ha aggiunto una splendida avversativa: "Anche i giornali devono chiedere scusa a me". Non si capisce perché. Mah. #Verissimo

H.

@is16__

Ilary che ammette pubblicamente che molto probabilmente Totti le ha fatto le corna durante tutti i 20 anni di vita insieme.

AIUTO

#Verissimo

ILARY BLASI E SILVIA TOFFANIN - VERISSIMO

Giuseppe Candela

@GiusCandela

BELEN AFFONDA DE MARTINO "Stefano mi ha tradita, l'ho scoperto. Sono sicura che mi abbia tradito, ho chiacchierato anche con le signorine e hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro alla fine ho smesso perché dovevo pagare la bolletta del telefono”.

#domenicain

Danilo

@Tremenoventi

A questo punto propongo una bella serie Netflix su Belen con le 12 amanti di Stefano interpretate da uno straordinario Francesco Favino

magdalena

@mpignatiello

Se il documentario di Ilary e Totti si chiama Unica, quello di Belen e Di Martino si chiamerà Dozzina, giusto?

BELEN RODRIGUEZ A DOMENICA IN

#DeMartino #Belen

Mattia Buonocore

@Mattiabuonocore

Quello che mi stupisce è che De Martino si facesse sgamare così facilmente #belen

Fabio Vassallo

@vaux_hall

Nobel per la pace a Belen, che poteva chiedere i miliardi a Netflix e invece è andata a Domenica In affinché tutti, anche i pensionati e i non aspirazionali, sapessero.

ILARY BLASI E SILVIA TOFFANIN - VERISSIMO

Sanfrank

@CIAfra73

Mi sa che Belen Rodriguez non ricorda che lei stessa ha raccattato Stefano De Martino con un tradimento ai danni della ex fidanzata.

Spiace per il bambino, ma il karma NON perdona

#DomenicaIn

Andrea Conti

@IlContiAndrea

#StefanoDeMartino “Quando due si lasciano hanno due verità. Io ho deciso di non rendere pubblica la mia perché voglio bene a Belen e perché è la madre di mio figlio”

#CTCF

Giuseppe Candela

@GiusCandela

Su De Martino insistono sullo stesso errore: l'operazione pulizia. Ora legge, fa interviste patinate dove rinnega gossip e foto hot, ospitate in programmi alti, si sente erede di Arbore. È una forzatura che non paga. Infatti sta andando a sbattere...

BELEN RODRIGUEZ A DOMENICA IN

#CTCF

LALLERO

@see_lallero

Ho dovuto riascoltare De Martino per decodificare quello che (non) ha detto: non ha voluto controreplicare. Punto.

#CTCF

Lady R

@serperuta

Belen ha fatto benissimo visto che lui a Belve mancava poco si mettesse l'aureola in testa. E basta stare zitte davanti a questi omuncoli per non rovinargli l'immagine "Eh ma lei non pensa al figlio" perché lui ci ha pensato quando è andato con altre donne? #domenicain

totti ilary blasi

GraceSomehow

@LaSambruna

Comunque #Belen ha detto che De Martino l’ha sostanzialmente lasciare crepare e siamo qui tutti a dire eh però che classe, che bravo, che raffinato perché lei ieri stava dalla Venier, lui da Fazio a citare Chaplin. Non le “perdoneremo” mai la farfallina, quest’è.

Laura Olivazzi

@LauraOlivazzi

Siamo partiti con Shakira e abbiamo finito con Belen Rodriguez, passando per Ilary Blasi.

Sullo sfondo, Piquè, De Martino e Totti. Il 2023 é stato l’anno delle corna.

totti e ilary belen stefano de martino stefano de martino belen stefano de martino belen

E delle vrenzolate.