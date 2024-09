"LI MORTACCI TUA E DE TUTTA LA SPIA CHE FAI!" - "ER BRASILIANO", AL SECOLO MASSIMILIANO MINNOCCI, ATTACCA DAGOSPIA PER AVER RILANCIATO UN ARTICOLO DI "REPUBBLICA" IN CUI VENIVA RACCONTATO IL FLOP DELL'APERTURA DEL SUO LOCALE (BRAZIL TAPAS Y COCKTAILS) A ROMA, ZONA PONTE MILVIO - L'EX CRIMINALE, CHE HA TENTATO ANCHE UNA CARRIERA DA PORNOATTORE (MA E' STATO SOLO SPERNACCHIATO PER IL SUO ARNESE CON LE DIMENSIONI DI UN "PINOLO"), FILMA IL "PIENONE" DEL SUO BAR DURANTE IL SABATO SERA: SI E NO UNA SETTANTINA DI PERSONE...

ER BRASILIANO CONTRO DAGOSPIA

Estratto dell'articolo di Alessio Campana e Marco Carta per www.repubblica.it

https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/09/18/news/brasiliano_ponte_milvio_inaugurazione_pub_flop_massimiliano_minnocci-423507180/

er brasiliano contro dagospia 1

L’arrivo a Ponte Milvio è da star fra i flash dei fotografi e i fan impazziti: “Oh regà è lui”. Ad attendere l’influencer Massimiliano Minnocci, conosciuto come il Brasiliano, ci sono una trentina di persone assiepate su via Riano.

Sono ragazzi e ragazze giovanissime, che lo aspettano per l’inaugurazione del suo locale Brasil, Tapas y Cocktails: “Ma che so’ lo sposo?” si chiede sorpreso il Brasiliano, che poi si preoccupa: “Rega, venite a prende da beve. Ma ce l'avete 18 anni? Perché qui sennò ce chiudono subito. Ce fate carcerà subito”.

Il Brasiliano, divenuto famoso anche per le sue disavventure giudiziarie, spesso causate dal consumo di alcool, improvvisamente si scopre tutore della legge.

[...[ I suoi fan insomma sono stati avvisati. E senza battere ciglio tirano fuori i documenti per rassicurarlo. La nemesi per l’influencer, che nel 2018 a Pietralata affrontò a petto nudo una decina di poliziotti per non essere identificato: “Questa è zona mia” disse, sembra quasi compiuta. Ma si interrompe sul più bello: “Oh Rega non me date i documenti a me. Mica so’ una guardia. A chi c’ha meno de 18 anni gli offriamo un succo di pompelmo”.

er brasiliano contro dagospia 3

Quando entra nel suo locale, parte Volevo te, la sua unica hit capace di raccogliere 2,6 milioni di streaming su Spotify. Poi il Brasiliano prende il microfono: “Ringrazio tutti quanti. Mo blocchiamo Ponte Milvio”. L’invasione, però, rimane solo un sogno: i presenti sono poco più di 50.

[...].

er brasiliano contro dagospia 2

In mezzo soprattutto disavventure, nuovi tatuaggi, la lotta contro le dipendenze, un film porno diventato cult e tante giornate storte come quando a maggio venne denunciato dalla polizia locale di Porto Santo Stefano per guida in stato di ebbrezza.

Il core business dell’influencer rimangono le sponsorizzazioni social di ogni tipo: tra siti di scommesse, cripto, dubbi investimenti e iniziative poco limpide. ”Contattatemi, converto in cash il bonus da 500 euro per i 18enni” prometteva solo a luglio sul suo profilo. Ora solo tre mesi dopo per il Brasiliano è iniziata una nuova vita

er brasiliano contro dagospia