tweet sulle elezioni in sardegna 4

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

Giorgia Meloni ha scelto l'uomo sbagliato. Un'altra volta.

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

In Sardegna la Lega si ferma al 3,8%. Servirebbero più sbarchi.

Marco Noel

@MarcoNoel19

Sperava nei 4 mori, invece lo hanno votato 4 gatti.

#Salvini #Sardegna2024

tweet sulle elezioni in sardegna 2

MaurizioAlba

@MaurizioAlba

Adesso con la Lega sotto al 4% c'è il rischio che salti il progetto per il ponte Civitavecchia-Olbia

#Sardegna2024 #Salvini

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

Sardegna, delusione nelle file del PD.

Devono rimandare la cacciata di Elly Schlein.

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

+++ IL M5S LANCIA IL REDDITO DI TRANSUMANZA +++

tweet sulle elezioni in sardegna 3

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

Da queste elezioni Schlein e Conte hanno capito molte cose. Per esempio che portando un trolley in due si risparmia.

Simone Alliva

@SimoneAlliva

Il Terzo Polo alla fine ce l'ha fatta, è diventato Terzo.

Ma Renato Soru non entrerà neppure in Consiglio regionale.

Ininfluente con il suo 8 e qualcosa per cento.

Azione Iv da "ago" della bilancia a "ego".

Una brutta fine.

#Sardegna2024

tweet sulle elezioni in sardegna 13

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

Fratelli d'Italia: "Serve riconteggio in tribunale". Ora il problema sarà trovare uno di loro disposto ad andarci.

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

+++ VENDO FELPA USATA POCHISSIMO CON 4 IMMIGRATI BENDATI SUL PETTO. CHIAMARE ORE PASTI. MATTEO +++

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

Tajani: "Per il governo non cambia nulla". Almeno finché non risorge Berlusconi.

BufalaNews

@Labbufala

#Sardegna, terminato lo spoglio delle Elezioni Regionali 2019.

#Sardegna2024

tweet sulle elezioni in sardegna 11

BufalaNews

@Labbufala

Concluso lo spoglio delle schede in #Sardegna: ha vinto la Monarchia

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

I sardi campano cent'anni per recuperare il tempo perso durante gli scrutini.

Valerio

@Valerio864dd

Lo spoglio in Sardegna dev'essere in onda su Dazn, altrimenti non si spiega tutta sta lentezza.

#Sardegna #Sardegna2024

tweet sulle elezioni in sardegna 10

Alessio Viola

@alessioviola

#Sardegna2024, quasi 25.

Spinoza LIVE

@LiveSpinoza

Il centrodestra spera ancora nel voto della sala stampa.

tweet sulle elezioni in sardegna 16

