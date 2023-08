"NO, OGGI A PECORINA NO!" - LA SCIO'GIRL CONFESSA CHE IL FIDANZATO VUOLE PRENDERLA SEMPRE DA "POPPA". DI CHI STIAMO PARLANDO?

Alberto Dandolo per Dagospia

VALERIA MARINI LIMONA CON GEROLAMO CANGIANO - FOTO DI DIVA E DONNA

"No, oggi a pecorina no!" Ha così sentenziato la scio'girl dalla sua sdraio in costa Smeralda sulla quale sta poggiando da settimane il suo burroso e a quanto pare "iperattivo" lato B. " Il mio fidanzato vuole prendermi sempre da "poppa" ma io ho voglia di stare a prua, ho bisogno di un po' di romanticismo" ha confidato con metafora nautica alle sue indiscrete amiche vacanziere. Di chi stiamo parlando?

Le fa eco la collega quarantenne desaparecida dalla tv dalla sua sdraio in quel del litorale abruzzese: "Detesto gli uomini depilati! Il mio compagno ha una foresta nera lì dove non batte il sole! Il pelo mi eccita e fa maschio " va dicendo a zinne all'aria a mezza spiaggia. Chi é?

ricky tognazzi simona izzo

Estate rovente per Valeriona Marini tra una ospitata televisiva, una festa di piazza e un tuffo al mare. Per la showgirl anche una estate di passione amorosa e di progetti importanti. Ma il suo sogno più grande è quello di diventare madre e dedicarsi anima e tette ad un pargoletto tutto suo. Coronera' questo suo ambizioso desiderio di maternità con il suo nuovo accompagnatore, il deputato di Fratelli d'Italia Gerolamo Cangiano detto Giangi? Ah, non saperlo...

È Ricky Tognazzi il primo concorrente ufficiale della prossima edizione di Ballando con le stelle. Quella volpona di Milly Carlucci ha inserito nel cast anche la moglie dell'attore Simona Izzo in qualità di commentatrice a bordo campo al fianco di Alberto Matano. Confermata la giuria. Tra i concorrenti anche Simona Ventura e lo chef Barbieri come dago anticipato da Giuseppe Candela e Antonio Caprarica come scritto da Oggi. Mistero fitto sulla ospitata di Barbara D'Urso come ballerina per una notte. Piersilvio Berlusconi le concederà la liberatoria per partecipare allo show di Rai 1? Pare proprio di no...

alessia fabiani

Al programma di Rai 1 hanno concesso un budget stellare e non in linea con quello degli altri format. Ciò ha scatenato un diffuso malcontento tra i conduttori di molte trasmissioni di punta del Servizio pubblico. Chi e perché ha ricevuto una montagna di euro dai vertici di Viale Mazzini? Ah, saperlo...

Estate di vacanza e di lavoro per l'ex letterina Alessia Fabiani. La showgirl si sta infatti dedicando negli ultimi anni anima e corpo al teatro, sua antica passione. In autunno, spifferano gli addetti ai livori, la vedremo in una "im-perdibile" piece teatrale. Intanto la Fabiani continua a rifiutare insistentemente le offerte dei reality show... Fino a quando resisterà al richiamo della tv e dei suoi lauti contratti?

L'irreprensibile professionista sposato bene ha una passione smodata per il later e gli scambi di ruolo. Pratica forse il sadomaso con la sua dolce metà? Macché! Il sollazzo lo trova con i professionisti del piacere bdsm e lontano da occhi indiscreti? Chi è?

