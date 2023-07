"NON AVETE AVUTO IL CORAGGIO DI SOSTENERE SINEAD QUANDO VI STAVA CERCANDO" - L'EX FRONTMAN DEGLI SMITHS, MORRISSEY, ATTACCA ALZO ZERO GLI IPOCRITI CHE HANNO SEMPRE TRATTATO SINEAD O'CONNOR COME UNA MATTA E, ORA CHE È MORTA, LA ELOGIANO: "L'HANNO CHIAMATA TRISTE, GRASSA, PAZZA, OH MA NON OGGI. HA PERSO LA TESTA, SÌ, MA NON È MAI STATA POCO INTERESSANTE. HA RIFIUTATO DI ESSERE ETICHETTATA ED È STATA DEGRADATA" - "DOMANI I FOTTUTI ADULATORI TORNERANNO AI LORO POSTI DI MERDA ONLINE E ALLA LORO SUPERIORITÀ MORALE E AI LORO…"

Riccardo Cavrioli per https://www.indieforbunnies.com/

steven patrick morrissey 1

Alla luce della tragica scomparsa di Sinead O’Connor, innumerevoli musicisti e personaggi pubblici hanno condiviso tributi, saluti e omaggi in onore della cantante irlandese.

Morrissey però non ci sta. In una nuova dichiarazione pubblicata sul suo sito web, il cantante ha criticato alcuni membri dell’industria musicale e dei media che hanno elogiato la O’Connor “SOLO ora, perché, farlo adesso è troppo tardi. Non avete avuto il coraggio di sostenerla quando era viva e vi stava cercando“.

sinead o connor 3

“È stata abbandonata dalla sua etichetta dopo aver venduto 7 milioni di album. Ha perso la testa, sì, ma non è mai stata poco interessante, mai. Non aveva fatto niente di male. Aveva un’orgogliosa vulnerabilità… e c’è un certo odio da parte dell’industria musicale per i cantanti che non si “adattano” (questo lo so fin troppo bene), e non vengono mai elogiati fino a quando arriva la morte – quando, alla fine, non possono rispondere.

sinead o connor 10

La stampa etichetterà gli artisti come appestati a causa di ciò che nascondono e hanno chiamato Sinead triste, grassa, pazza…oh ma non oggi! Gli amministratori delegati che avevano sfoggiato il loro sorriso più affascinante quando l’hanno rifiutata ora stanno facendo la fila per chiamarla “icona femminista”, e chiunque nell’ambiente musicale su Twitter si sta facendo sentire…quando sei stato TU a convincere Sinead ad arrendersi … perché ha rifiutato di essere etichettata ed è stata degradata, come sono sempre degradati quei pochi che muovono il mondo. Alla fine, la O’Connor è caduta vittima della stessa sorte di Judy Garland, Whitney Houston, Amy Winehouse, Marilyn Monroe e Billie Holiday.

sinead o connor nel 2014 in italia

Era una sfida, e non poteva essere inscatolata, e ha avuto il coraggio di parlare quando tutti gli altri sono rimasti in silenzio, al sicuro. È stata molestata semplicemente per essere se stessa. I suoi occhi finalmente si sono chiusi alla ricerca di un’anima da poter chiamare sua. Come sempre, i soliti e noiosi utenti del web si fermano a ‘”icona” e “leggenda”, quando la scorsa settimana avrebbero usato parole molto più crudeli e sprezzanti. Domani i fottuti adulatori torneranno ai loro posti di merda online e alla loro superiorità morale e ai loro necrologi da vomito, ripetuti come fossero pappagalli, che faranno scoprire le bugie di giorni come questo…quando Sinead non avrà più bisogno della tua sterile sbobba.

MORRISSEY THE QUEEN IS DEAD I MANIFESTI DI CALIFORNIA SON, IL NUOVO ALBUM DI MORRISSEY gli smiths MORRISSEY CON LA SPILLA DI FOR BRITAIN DA JIMMY FALLON morrissey a favore della brexit MORRISSEY morrissey steven patrick morrissey steven patrick morrissey 5 steven patrick morrissey 4 morrissey ai tempi degli smiths 1 johnny marr e morrissey ai tempi degli smiths steven patrick morrissey 2 steven patrick morrissey 3 steven patrick morrissey 6 morrissey foto di bryan adams

sinead o connor 10 sinead o connor 2 sinead o connor 11 sinead o connor 13 sinead o connor 11 sinead o connor 14 sinead o connor e chrissie hynde a londra nel 1995 sinead o connor 7 sinead o connor 6 sinead o connor 8 sinead o connor 9 sinead o'connor sinead o'connor sinead o'connor sinead o connor shane sinead o connor shane sinead o connor shane SINEAD OCONNOR sinead o connor 7 sinead o connor 6 sinead o connor nel 1987 sinead o connor 4 sinead o connor nel video di nothing compares 2 u sinead o connor 2 sinead o connor 1 sinead o connor 3 l ultimo video di sinead o connor sinead o connor 8 la casa dove viveva sinead o connor sinead o connor fotografata da albert watson sinead o connor sinead o connor agli mtv music awards nel 1990 sinead o connor 16 sinead o connor 17 sinead o connor 13 sinead o connor 15 sinead o connor 12 sinead o connor nel 1989