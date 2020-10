30 ott 2020 19:06

"OLTRE 31 MILA CASI E 199 MORTI, COSA ASPETTATE?" – BURIONI SU TWITTER INVOCA IL LOCKDOWN BIS: "IO VI FACCIO SOLO UNA DOMANDA..." - ANCHE BRUSAFERRO, IN GIORNATA, HA LANCIATO L'ALLARME CIRCA I NUMERI IN CRESCITA, FACENDO NOTARE COME L'INDICE RT VIAGGI INTORNO ALL'1.7 E COME ALCUNE REGIONI SIANO NELLO SCENARIO 4…