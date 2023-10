"PAPA FRANCESCO MI HA DETTO CHE 'IO CAPITANO' RISPECCHIAVA QUELLO CHE LUI REPUTA IL PIÙ GRAVE DRAMMA DI QUEST’EPOCA" - MATTEO GARRONE PARLA DEL SUCCESSO DEL SUO NUOVO FILM: "BERGOGLIO CI HA RICORDATO CHE ANCHE I SUOI GENITORI ERANO MIGRANTI" - "LA RIPRESA FINALE CON IL PRIMO PIANO DEL PROTAGONISTA? È ACCADUTO QUALCOSA D’INASPETTATO: UNO DI QUEI MOMENTI MAGICI CHE CAPITANO RARAMENTE. TUTTA LA TROUPE SI E' MESSA A PIANGERE…" - VIDEO

Matteo Garrone premiato al festival di venezia per io capitano

Estratto dell'articolo di Fabrizio Dividi per www.corriere.it

«Con la mia presenza oggi ai Cinema Ambrosio e Romano di Torino, si chiude un cerchio iniziato nel 1996, anno in cui Alberto Barbera, all’epoca direttore del Torino Film Festival, selezionò il mio Terra di mezzo. Posso dire di essere legato a Torino anche per quei bellissimi giorni del Tff che avevo trascorso interamente in città». L’esordio di Matteo Garrone si aggiudicò Premio Speciale della Giuria e Cipputi. In mezzo, 27 anni di successi e, in questi giorni, i premi all’ultimo capolavoro del cineasta romano a un mese dal Leone d’Argento a Venezia quasi non si contano.

Come definirebbe il genere di Io Capitano?

«Il film credo si presti a molti piani di lettura. Può essere visto come un road movie, anche se preferisco l’interpretazione di un racconto di formazione».

papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 2

Lo possiamo considerare viaggio realistico e nello stesso tempo allegorico e interiore?

«Dietro ogni fotogramma c’è un’esperienza realmente vissuta, ma ho voluto inserire un aspetto onirico che nei momenti più drammatici si manifesta in visioni inaspettate: è grazie a questi scorci nell’anima che i protagonisti crescono e progressivamente diventano adulti».

papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 3

Questa crescita culmina in uno straordinario primo piano del protagonista che esprime sul volto i segni di un’odissea. Come lo ha immaginato?

«È accaduto qualcosa d’inaspettato: uno di quei momenti magici che capitano raramente in carriera. In sceneggiatura non era stato specificato e poi è successo. Per la prima volta nella mia vita mi sono accorto che tutta la troupe, dai macchinisti agli elettricisti a tutti gli altri, si sono messi a piangere. È stato un regalo, forse unico e irripetibile».

papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 1

[…]

Lei avrebbe dovuto essere a Torino un paio di settimane fa. Poi è arrivata la chiamata del Papa. Cosa le ha detto Francesco?

«Ci ha accolto con grande semplicità e umanità ricordandoci che anche i suoi genitori erano migranti. In un incontro toccante ci ha detto che il film rispecchiava bene quello che lui reputa il più grave dramma di quest’epoca».

papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 4 io capitano di matteo garrone io capitano 6 io capitano 1 matteo garrone sul set di io capitano io capitano 2 Seydou Sarr e Matteo Garrone premiati al festival di venezia per io capitano papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 5 Seydou Sarr e Matteo Garrone premiati al festival di venezia - io capitano papa francesco riceve matteo garrone e gli attori del film io capitano 6

[…]

io capitano di matteo garrone io capitano io capitano 3 io capitano 4 io capitano 5