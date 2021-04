"POSAMAN È L'EROE DEL COVID, PERCHÉ NON PUÒ FARE NIENTE. RAPPRESENTA L'IMPOTENZA, LA STESSA CHE STIAMO VIVENDO" - LILLO RACCONTA IL PERSONAGGIO CHE HA SBANCATO A "LOL": "NON HA UN POTERE. SE GLI ALTRI COMBATTONO LUI STA ACCANTO A FARE LE POSE. PURE A ME HA FATTO RIDERE, RIVEDENDOMI. LA VITA È STRANISSIMA, SONO PASSATO DA AVERE IL CORONAVIRUS ED ESSERE RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA CON UNA MASCHERA PER RESPIRARE A TRATTENERE IL FIATO PER NON RIDERE..."

Katia Riccardi per "la Repubblica - Edizione Roma"

meme su lillo

Se c'è un supereroe in questo periodo, è qualcuno in grado di far ridere. Quello che ha conquistato l'Italia è ancora più potente. Ha la forza immensa di trattenere il sorriso di fronte a impossibili tip-tap in parrucca e body, di resistere a storie tese, per permettere che le risate scorrano su volti altrui. In più ha sconfitto il Covid.

Morso dal virus, Posaman è nato come Spiderman dal ragno. "Chiamatemi", è il suo motto. Basta pronunciarne il nome per avere un attimo di sollievo, smettere di guardare bollettini e fare una pausa, più veloci della luce. Che belli che siamo. Noi stufi di mantelli patinati e depressi, di uomini volanti, invisibili, allungabili, snelli.

lillo mentre fa posaman

E "comunque, so' Lillo" che Posaman dice smascherandosi è l'eco virale, la frase più diffusa sui social, sui messaggi di WhatsApp, tra le persone che di mascherine non ne possono più.

«Non sono abituato a tanto clamore, un fenomeno del genere non so gestirlo», dice l'eroe che a guardarlo proprio attentamente, è Pasquale Petrolo. Nato durante LOL: chi ride è fuori, il programma condotto da Fedez e Mara Maionchi e andato in onda su Amazon Prime, Posaman ha toccato qualcosa di più profondo.

lillo posaman

«La vita è stranissima», continua. «Sono passato da avere il Covid ed essere ricoverato in terapia intensiva con una maschera per respirare, a trattenere il respiro per non ridere, otto ore di seguito in una casa piena di persone».

Con lui, c'erano Caterina Guzzanti, Angelo Pintus, Elio, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna. Chi rideva, era eliminato. «Sono felice di aver riunito famiglie stressatissime con Posaman. A lui, avevo pensato prima che iniziasse il programma ma il resto del tempo improvvisavamo».

il cast di lol

In quest'epoca di realtà a singhiozzo, quello che conta è un momento giusto. E Posaman è l'eroe dell'attimo a sorpresa. Il suo superpotere sono le pose fantastiche che assume quando viene chiamato.

«Stare in quella casa è stato l'inferno. Per non scoppiare a ridere ognuno aveva il suo modo, io strabuzzavo gli occhi. Con Elio che ballava mi sono quasi uscite le vene. La cosa più bella è stata l'idea che nelle case arrivasse quello che provavamo. In diretta avevamo l'estrema libertà. Non siamo più abituati», costretti come siamo a giocare a campana saltando tra zone rosse e arancioni e gialle.

lillo fa posaman

Posaman è «l'eroe del Covid. Perché non può fare niente. Rappresenta l'impotenza, la stessa che stiamo vivendo. Siamo qui, facciamo quello che dobbiamo, come lui, restiamo impotenti», spiega.

«Posaman non ha un potere», dice. «Se gli altri combattono lui sta accanto a fare le pose. Pure a me ha fatto ridere, rivedendomi», continua il comico, 58 anni, che il Covid l'ha preso forse solo «perché per respirare meglio devo aver abbassato la protezione facciale. Polmonite bilaterale. Come Totti. Solo che questo virus decide lui, attacca più o meno ferocemente, con me ha colpito duro». E non è ancora del tutto passato, «ho strascichi, non se ne esce facilmente. Ma quando ero lui, non ci pensavo».

lillo e il suo personaggio posaman

Oggi che «siamo stanchi tutti mentalmente, ci vuole qualcosa di diretto, Posaman è immediato. Per questo ha una tuta elastica», continua.

Non può dirlo ma Dopo D.N.A.-Decisamente non adatti uscito un anno fa esatto in periodo di lockdown. Lillo insieme Greg sta per girare un nuovo film, regia a tre, con Eros Puglielli. Posaman non ci sarà.

lillo durante lol

«Non ha un futuro», dice, «perché la mia grande speranza è che non serva più tra un po' di tempo. Andrà via insieme al virus che l'ha generato». Che belli che siamo, che abbiamo aspettato un supereroe e non vediamo l'ora di liberarcene. Scriverà cartoline social magari. Perché - rassicura - «lui sarà sempre esteticamente gradevole alla vista».

elio durante lol meme su elio a lol meme su elio lol elio lol caterina guzzanti ciro e fru dei the jackal elio in versione monna lisa fedez e mara maionchi ridono frank matano e katia follesa michela giraud e lillo i protagonisti di lol lol pintus lillo durante il programma