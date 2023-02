16 feb 2023 12:19

"LA REPUBBLICA" DELLE HOSTESS – IL GIORNALE DIRETTO DA SAMBUCA MOLINARI, IN FERVIDA ATTESA CHE ELKANN LO VENDA A IERVOLINO, È AL DODICESIMO GIORNO DI INCHIESTA SUI CAMPANELLINI E LE MELE SBUCCIATE DI FABRIZIO PALERMO. NEANCHE PER L'ARRESTO DI MESSINA DENARO SI È SCRITTO COSÌ TANTO. QUALCUNO LO AVVISI CHE QUESTE HOSTESS CHE ACCUSANO CON LETTERE (ANONIME) IL DE SADE DELL’ACEA SONO TUTTE DIPENDENTI DELLA DITTA COSMOPOL, IL CUI CONTRATTO DA 21 MILIONI CON ACEA NON È STATO RINNOVATO DA PALERMO. A PROPOSITO: LE HOSTESS AVEVANO PROPOSTO LE STESSE STORIE ANCHE AD ALTRI GIORNALI, SENZA OTTENERE ALCUN SUCCESSO. POI HANNO FATTO CENTRO A ‘’REPUBBLICA’’…