"SENZA GEORGE LUCAS NON SAREI QUI. ERA RIDICOLO PENSARE CHE QUALCUNO POTESSE PASSARE DALLE SITCOM ALLA REGIA" - LA PARABOLA DI RON HOWARD, DA RICHIE CUNNINGHAM DI "HAPPY DAYS" A REGISTA DI FAMA INTERNAZIONALE: "IL CINEMA È RISCHIO. RISPETTO GLI AUTORI COME FRANCIS FORD COPPOLA CHE PRENDONO RISCHI COSÌ GRANDI, PER SE STESSI MA ANCHE PER NOI" - IL FILM SU JIM HENSON, IDEATORE DEI "MUPPETS": "IN LUI MI RIVEDO PER L'AMORE COSÌ INTENSO PER IL LAVORO: NON VUOI DELUDERE IL PUBBLICO E ALLORA…" - VIDEO

Arianna Finos per “la Repubblica”

RON HOWARD

Ci voleva Ron Howard per rendere giustizia al grande Jim Henson, creatore dei Muppets ma non solo. Il regista premio Oscar porta al Festival Jim Henson: Idea man , un ritratto commovente, buffo e sorprendente in cui racconta di un genio in costante creazione, pieno di idee futuristiche. Un artista scomparso nel 1990, a soli 53 anni. […]

Cosa ritrova di sé in Jim Henson?

«L’amore così intenso per il lavoro: non vuoi deludere il pubblico e allora gli consegni ogni frammento di vita ed energia. Jim era una eccezione creativa, molto sperimentale. Si è preso tanti rischi, ha avuto successi e grandi delusioni».

jim henson idea man.

[…] I suoi meriti sono stati riconosciuti?

«Beh, all’epoca Labyrinth fu considerato una delusione. E, nel corso degli anni, si è sviluppato invece un profondo apprezzamento da parte del grande pubblico. Come succede nell’arte, la sperimentazione spesso non è compresa al momento, ci vuole prospettiva. Alcune delle sue idee più estreme ci parlano di più oggi. E quando mi sono rivisto The Muppet Show , con quella satira così tagliente, ho capito che se quegli episodi li mandassero in onda oggi ci parlerebbero ancora, attraverso l’ipocrisia e le manie dei personaggi. Sì, era un genio. C’è qualcosa di fuori dal tempo in quella voce satirica, che Jim ha trovato con i suoi pupazzi».

HENRY WINKLER E RON HOWARD

[…] George Lucas riceverà qui la Palma alla carriera: è stato un incontro importante per lei.

«Non sarei qui senza di lui. George ha riconosciuto e sostenuto la mia ambizione di diventare regista in un momento in cui era ridicolo pensare che qualcuno potesse passare dalle sitcom televisive americane alla regia. Non c’erano precedenti, non mi prendevano sul serio. Lui lo ha fatto».

jim henson idea man

Coppola, Costner, Schrader. Una vecchia generazione qui a Cannes arriva con i film più rischiosi.

«Non ho ancora visto Megalopolis , ma rispetto e apprezzo questi autori che prendono rischi così grandi, per se stessi ma anche per noi. Le loro carriere, le loro vite sono compiute. Amano il cinema e il pubblico abbastanza da dire "ecco, ho un’idea, lasciatemi condividere il mio punto di vista oggi, a questo punto della mia vita con voi, quando non devo preoccuparmi dell’ipoteca della mia casa, di mandare i figli all’università. Ci siamo solo noi: ecco il film, che ne dite?". Penso che ci sia un grande coraggio in questo».

RON HOWARD

Lei è pronto a prendersi rischi?

«Non sono un giovanotto, ma sono ancora più giovane di quei ragazzi che sono là fuori a sfidare se stessi per offrire al pubblico qualcosa di fresco, innovativo. È ciò che vorrei per me». […]

