"SENZA RUSH LIMBAUGH NON SI CAPISCE IL PASSAGGIO DEI REPUBBLICANI DAL PARTITO DI GEORGE H.W. BUSH A TRUMP" – SI SPEGNE LA VOCE DEI CONSERVATORI USA CHE HA CREATO IL RETROTERRA IDEOLOGICO DEL TRUMPISMO - POLITICAMENTE SCORRETTO, HA FATTO GIRARE LE TEORIE DI COSPIRAZIONE SUL PRESUNTO COINVOLGIMENTO DI BILL CLINTON E HILLARY, NELLA MORTE DELL'EX VICE CONSIGLIERE DELLA CASA BIANCA VINCE FOSTER - HA DIFFUSO BUGIE SUL LUOGO DI NASCITA DI OBAMA - LA PRESA IN GIRO DEI DISABILI (COME AVREBBE FATTO ANCHE TRUMP)

Articolo del “New York Times” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Rush Limbaugh è stato una voce mediatica unica e spietata la cui influenza ha spaventato e impressionato i presidenti per tre decenni - spesso in momenti di trauma per la nazione e di sconvolgimento politico che potevano essere ricondotti a qualcosa pronunciato attraverso il microfono del conduttore radiofonico – scrive il NYT.

Nel 1992, quando il presidente George H.W. Bush affrontò una rivolta della destra guidata da Patrick J. Buchanan, un rivale che Limbaugh aveva promosso, Bush porse un ramo d'ulivo invitando il conduttore a passare la notte nella stanza di Lincoln. Limbaugh restituì il favore facendo trapelare che il presidente era stato così cortese da portare la borsa del suo ospite al piano di sopra.

Nel 1995, dopo che Timothy McVeigh uccise 168 persone con una bomba al fertilizzante a Oklahoma City, il presidente Bill Clinton additò i "promotori della paranoia" in un rimprovero che fu ampiamente visto come diretto a Limbaugh.

E pochi minuti dopo l'annuncio della morte di Limbaugh, mercoledì, l'ex presidente Donald J. Trump ha chiamato Fox News per offrire le sue condoglianze in diretta televisiva. Ha elogiato il suo amico, un compagno di golf a Palm Beach, in Florida, per aver sostenuto le sue affermazioni spurie sull'essere stato imbrogliato sulla vittoria nelle elezioni presidenziali.

Limbaugh non è stata la prima star dei media conservatori ad appoggiare Trump per la presidenza. Ma è stato tra i primi a rendere popolare - e normalizzare, per molti politici ed elettori repubblicani - lo stile di politica che sarebbe diventato sinonimo del nome Trump.

Non c'era persona o soggetto che fosse off-limits per l'ira di Limbaugh. I neri, i gay e le lesbiche, le femministe, i malati di AIDS, la figlia dodicenne di un presidente, un sostenitore delle vittime di violenza domestica: Tutti si sono trovati oggetto di denigranti insulti da parte di Limbaugh nel corso degli anni.

Ha fatto girare le teorie di cospirazione sul presunto coinvolgimento di Clinton e di sua moglie, Hillary, nella morte dell'ex vice consigliere della Casa Bianca Vince Foster, e ha diffuso bugie sul luogo di nascita dell'ex presidente Barack Obama. Ha insistito nel 2009, per esempio, che Obama "deve ancora dimostrare che è un concittadino" e quasi sempre si è riferito a lui in onda usando il secondo nome dell'ex presidente, Hussein, un tropo che i commentatori di destra hanno usato per evocare la falsa impressione che non fosse un americano e fosse forse un musulmano.

Poche star dei media sono state così cruciali nel rendere la disinformazione, le false voci e le idee marginali la nuova realtà della destra. E verso la fine della presidenza Trump, la volontà di Limbaugh di assecondare la paranoia tra i più ardenti sostenitori di Trump è stata particolarmente potente nell'indurre la gente a credere che le cattive notizie sul loro presidente - come la sua sconfitta a novembre o la sua cattiva gestione della risposta al coronavirus - fossero semplicemente inventate dai suoi nemici o il risultato di un piano nefasto. (Nel caso del virus, Limbaugh l'ha chiamato niente più che un "comune raffreddore").

A sua volta, Limbaugh raramente si scusava per i suoi commenti e spesso attaccava coloro che lo additavano, sostenendo che lo stavano prendendo troppo sul serio o distorcendo le sue parole dal contesto. Spesso, Limbaugh ha negato di aver detto ciò che i suoi critici hanno sostenuto.

L'ampio appeal di Trump tra gli elettori ha inizialmente confuso molte persone in politica. Ma chiunque fosse un ascoltatore regolare del programma radiofonico di tre ore di Limbaugh nei giorni feriali, che raggiungeva circa 15 milioni di ascoltatori ogni settimana, sarebbe stato meno sorpreso.

"Per i conservatori, tutto suonava familiare", ha detto Nicole Hemmer, una studiosa di media alla Columbia University e autrice di un libro sul signor Limbaugh e altre figure conservatrici dei media, "Messaggeri della destra".

"Gli insulti, i soprannomi, le dichiarazioni davvero oltraggiose - si sono divertiti a farlo come forma di intrattenimento politico per un quarto di secolo prima di Donald Trump", ha aggiunto la dottoressa Hemmer.

Limbaugh ha attaccato gli atleti neri come il quarterback Donovan McNabb, il cui successo ha attribuito a una stampa che era "molto desiderosa che un quarterback nero facesse bene". Ha descritto una preadolescente Chelsea Clinton come il "cane della Casa Bianca". Ha denigrato Pete Buttigieg, il primo uomo apertamente gay ad essere un serio concorrente per la presidenza, come "un gay di 37 anni che bacia il marito sul palco".

Sia Limbaugh che Trump hanno preso in giro le persone con disabilità. Limbaugh una volta ha scosso il suo corpo durante una trasmissione per imitare l'attore Michael J. Fox, che ha il morbo di Parkinson. Trump, in una manifestazione sorprendentemente simile, una volta ha agitato le braccia in una crudele imitazione di un giornalista del New York Times che ha un uso limitato della parte superiore del corpo.

Ma c'è stato più che del loro comportamento. Il modo in cui i loro fan erano altrettanto desiderosi di difendere la condotta più indifendibile di entrambi gli uomini era un segno che la divisione politica della nazione si stava indurendo in qualcosa di più personale e tribale. Gli ascoltatori più fedeli di Limbaugh hanno sviluppato una capacità di scusare quasi tutto ciò che faceva e di deviare, dicendo che i liberali erano semplicemente isterici o odiosi. E molti lo amavano ancora di più per questo.

Allie Beth Stuckey, una scrittrice conservatrice e conduttrice di podcast, ha risposto alla notizia della sua morte mercoledì dicendo: "Rush era odiato da tutte le persone giuste".

L'incoscienza di Limbaugh con la verità e la mancanza di qualsiasi preoccupazione evidente per il pericolo rappresentato dall'alimentare la paranoia a destra gli è servita bene una volta che Trump è diventato il candidato repubblicano nel 2016 e poi il presidente. E all'inizio non era completamente a favore di Trump.

Ma questo è cambiato dopo che Trump ha vinto la nomination. La lealtà di Limbaugh al presidente, il cui club Mar-a-Lago in Florida non è lontano dalla sua tenuta sull'oceano, si è solo rafforzata quando la condotta di Trump durante la campagna del 2016 e in carica è diventata oggetto di molteplici indagini, un'inchiesta di un consiglio speciale e due impeachment.

L'anno scorso, Trump lo ha premiato con la medaglia presidenziale della libertà durante il discorso sullo stato dell'Unione e Melania Trump, la first lady, l'ha appesa al collo dell'ospite malato.

E Limbaugh è stato dietro l'ex presidente fino alla fine, alimentando le fiamme politiche. Ha paragonato i rivoltosi che hanno preso d'assalto il Campidoglio il mese scorso, furiosi perché credevano alle bugie sulle elezioni di Trump e di personalità dei media come lui, ai patrioti dell'epoca della guerra di rivoluzione. E il giorno in cui il presidente Biden è stato nominato, Limbaugh stava ancora sostenendo che era tutta una frode.

L'ascesa di Limbaugh come guardiano del conservatorismo e kingmaker nel Partito Repubblicano ha contribuito ad accelerare la tendenza nella politica del G.O.P. ad allontanarsi dagli opinionisti e dai politici seri e sostanziali, e a favore di figure provocatorie, divertenti e anti-intellettuali. Limbaugh - come Glenn Beck, Sean Hannity e altri conduttori di destra venuti fuori successivamente - non si è laureato al college. Ha iniziato la sua carriera alla radio come disc jockey, non come commentatore politico.

"Senza Rush Limbaugh, non c'è modo di passare dal partito di George H.W. Bush a Donald Trump", ha detto Brian Rosenwald, uno studioso di Harvard che segue la disinformazione nelle talk radio. "Nel corso di 32 anni, ha condizionato il suo pubblico su ciò che volevano sentire e su ciò per cui avevano appetito. E li entusiasmava sentire qualcuno che diceva ciò che avrebbero potuto pensare, ma che si sentivano a disagio a dire. E Trump ha applicato questo alla politica".

Prima che Fox News nascesse nel 1996 - l'idea di Roger Ailes, che era amico di Limbaugh e un tempo produttore esecutivo e che ha mediato la tentata pace con il Bush nel 1992 - Limbaugh era il re indiscusso dei media conservatori. Ha forgiato un legame personale con il suo pubblico che non era niente di simile a quello che avevano le avanguardie dell'opinione pubblica di destra, come la National Review.

"Ricordo che era la prima volta che c'era questo senso universale che tutti stavano ascoltando, e la gente chiedeva: "Hai sentito cosa ha detto Rush oggi?"" ha detto Russ Schriefer, un veterano consulente dei media repubblicani.

"Il mercato dei media conservatori è diventato così frammentato ora", ha aggiunto. "Ma questo era in un mondo pre-Fox. E a quel tempo, lui era la voce singola della politica conservatrice in America".

Limbaugh non era certo modesto o ignaro di come poteva suscitare una risposta dal presidente degli Stati Uniti. Nel 2013, dopo che Obama criticò i repubblicani per essere "preoccupati di ciò che Rush Limbaugh potrebbe dire di loro", Limbaugh ha affermato con più orgoglio che fastidio: "Semplicemente non può togliermi dalla sua mente. Vivo senza affitto nella sua testa".

