19 apr 2022 15:00

"UN SINDACO È COME UN DJ: DEVE CAPIRE COSA VUOLE LA GENTE" – CLAUDIO CECCHETTO COMPIE 70 ANNI E SI CANDIDA A SINDACO DI RICCIONE CON UNA LISTA CIVICA – IN PASSATO HO ANCHE VOTATO RADICALE. LA POLITICA HA DOVUTO CHIAMARE UN ESTERNO COME DRAGHI PER CAMBIARE LE COSE. BERLUSCONI? DA IMPRENDITORE È STATO IL TOP DEL TOP – FIORELLO E LE RAGAZZE, L’ENERGIA DI JOVA, LE OCCHIAIE DI AMADEUS, I LIBRI DI VOLO, I TURISTI RUSSI IN RIVIERA E QUELL’ERRORE DI MIKE BONGIORNO…