"SPERO DI RIABBRACCIARVI" - COSÌ DAVID SASSOLI, MORTO STANOTTE A 65 ANNI, RINGRAZIAVA I MEDICI SPIEGANDO LA SUA MALATTIA - SEI MESI FA, IL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO ERA STATO COLPITO DA UNA POLMONITE CAUSATA DALLA LEGIONELLA: MA SI ERA RIPRESO E AVEVA GIRATO UN VIDEO PER SMENTIRE QUALUNQUE LEGAME TRA LA MALATTIA E IL COVID, O IL VACCINO. PRIMA DI NATALE LA RICADUTA E LA DISFUNZIONE, FATALE, DEL SISTEMA IMMUNITARIO – VIDEO

Da lastampa.it

Era il 9 novembre del 2021 quando David Sassoli, su Twitter, spiegava di essere stato colpito in settembre da "una brutta polmonite da legionella". "Ho avuto febbre altissima - aveva aggiunto il presidente del Parlamento europeo - sono stato ricoverato a Strasburgo, poi sono rientrato in Italia per la convalescenza ma purtroppo ho subito una ricaduta". Poi il ringraziamento ai medici "per la loro competenza".

Questa notte Sassoli è morto a 65 anni nel centro oncologico di Aviano, in provincia di Pordenone, dove era ricoverato per una grave forma di disfunzione del sistema immunitario.

