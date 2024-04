"GLI STUDENTI DI PISA? SONO STATI MANGANELLATI DA AGENTI DROGATI" – IL PROFESSOR ANGELO D'ORSI È STATO DENUNCIATO DA DUE SINDACATI DELLA POLIZIA PER L’ACCUSA RIVOLTA AI CELERINI – LA FRASE, PRONUNCIATA A "QUARTA REPUBBLICA", FA RIFERIMENTO AGLI SCONTRI TRA STUDENTI E AGENTI A PISA A FEBBRAIO SCORSO - D'ORSI: "C'È UNA SORTA DI RIVALSA SOCIALE VERSO LO STUDENTE, QUASI INVIDIA, TU STAI STUDIANDO SEI UN PRIVILEGIATO, IO NON STO QUI A FARMI MASSACRARE CON STIPENDI BASSI..."

Estratto dell’articolo di Grazia Longo per "La Stampa"

angelo dorsi.

Le manganellate della polizia agli studenti di Pisa e Firenze? Colpa del sentimento «di rivalsa» e delle «droghe» da parte degli agenti. Parole che sono costate care al professor Angelo D'Orsi, denunciato alla magistratura da due sindacati della polizia. Il segretario generale del Siap, Giuseppe Tiani, precisa: «Il nostro legale, avvocato Gigante dello studio legale Picozzi e Morigi, ha depositato alla procura di Roma una denuncia querela nei confronti del professor Angelo D'Orsi».

la polizia carica gli studenti durante i cortei pro palestina a pisa 3

Una scelta «a tutela della dignità professionale, personale e delle famiglie dei poliziotti». L'accademico vanta cinquanta libri, cento saggi e quasi mille articoli scientifici. Allievo di Norberto Bobbio è ordinario di Storia del Pensiero Politico all'Università di Torino. Ha pronunciato le frasi incriminate durante la trasmissione «Quarta Repubblica» del 26 febbraio. Ecco cosa disse: «Quando vedo il poliziotto che manganella con un piacere di farlo, due cose mi vengono in mente.

Uno, per quel manganello c'è una sorta di rivalsa sociale verso lo studente, quasi invidia, tu stai studiando sei un privilegiato, io non sto qui a farmi massacrare con stipendi bassi. E la seconda cosa è il fatto che troppo spesso, tanto sovente quei poliziotti, e me lo dicevano nelle interviste che ho fatto dal '69 al '72, hanno assunto delle droghe, hanno assunto delle sostanze per reggere il peso, questo però ti fa perdere anche i freni inibitori».

angelo dorsi 4

[…] Dal canto suo, Angelo D'Orsi si definisce amareggiato per le denunce che «in passato sarebbero state impensabili. C'è un clima politico che non aiuta, basti pensare che il professor Luciano Canfora è stato denunciato dalla premier Meloni. Io non volevo ingiuriare proprio nessuno».

Ma lei perché ha fatto quelle affermazioni? «Sono il frutto dei miei studi e delle mie interviste a fine degli Anni Sessanta e poi già Pasolini alludeva al fatto che i poliziotti fossero contrapposti agli studenti figli di papà». Sì, ma Pasolini mica insultava i poliziotti. «Neppure io li ho insultati. E poi non mi ha denunciato la Polizia, solo i sindacati».

la polizia carica gli studenti durante i cortei pro palestina a pisa 1 LA POLIZIA CARICA GLI STUDENTI DURANTE I CORTEI PRO-PALESTINA A PISA LA POLIZIA CARICA GLI STUDENTI DURANTE I CORTEI PRO-PALESTINA A PISA LA POLIZIA CARICA GLI STUDENTI DURANTE I CORTEI PRO-PALESTINA A PISA LA POLIZIA CARICA GLI STUDENTI DURANTE I CORTEI PRO-PALESTINA A FIRENZE E PISA la polizia carica gli studenti durante i cortei pro palestina a pisa 2

angelo dorsi 2 angelo dorsi angelo dorsi 3