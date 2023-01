25 gen 2023 09:10

"ZELENSKY A SANREMO? UNA SCELTA SQUALLIDA, E' PROPAGANDA BELLICA" - VAURO SI SCAGLIA CONTRO LA SCELTA DI AMADEUS DI TRASMETTERE DURANTE L’ULTIMA PUNTATA DEL FESTIVAL UN VIDEO MESSAGGIO DEL PRESIDENTE UCRAINO: "STIAMO PARLANDO DEL LEADER DI UN PAESE IN GUERRA, IL MAINSTREAM ITALIANO LO CONTINUA A DIPINGERE COME L’EROE IN MAGLIETTA, SEMBRA UN PERSONAGGIO DI UN FUMETTO. QUELLO CHE DICE ZELENSKY È SOLO 'ARMI, ARMI'" - IL VIGNETTISTA HA ANNUNCIATO LA SUA POSSIBILE PRESENZA NELLA MANIFESTAZIONE ORGANIZZATA DAI PACIFINTI NEL GIORNO DELLA FINALE DEL FESTIVAL…