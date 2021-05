RADIO “UOLTER” - VELTRONI CONDURRÀ ALCUNI SPECIALI A TEMA STORICO SU RADIO1. SARÀ MICA UNA MOSSA PER GUADAGNARE (ALTRA) VISIBILITÀ IN VISTA DELL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA? PER MOLTI IL FONDATORE DEL PD ASPIREREBBE AL QUIRINALE - DOMANI I NUOVI PALINESTI, CON MOLTE ALTRE NOVITÀ: SU RADIO2 SBARCHERÀ PIGI DIACO E…

Marco Antonellis per www.tpi.it

C’è chi sbarca sulla luna e chi sbarca su Radio 1: è il caso di Walter Veltroni. A quanto TPI è in grado di rivelare il padre fondatore del Partito Democratico con i nuovi palinsesti in arrivo (domani Salini comincerà ad illustrarli in Cda) curerà degli speciali su Radio 1 dedicati alla storia della radio, con tanto di voci e pezzi di archivio e di attualità.

Miracoli della corsa per il Colle? Ricerca di visibilità con vista sul Quirinale? Chi lo sa, sta di fatto che per molti “Uolter” aspirerebbe (del tutto legittimamente, peraltro) a sedersi sullo scranno più alto della Repubblica. Ma i nuovi palinsesti della Rai che TPI è in grado di anticipare saranno forieri anche di altre novità: su Radio2 sbarcherà Pigi Diaco con la versione quotidiana e radiofonica del programma andato in onda su Raidue questo inverno, “Ti Sento”, mentre Radio3 vedrà alternarsi live di teatro e di musica colta.

