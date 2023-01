RAFFAELLA CARRA’ E LITTLE TONY: UNA LOVE-STORY COL CIUFFO - NEL 45 GIRI PUBBLICATO NEL 1962 CHE SEGNÒ IL SUO PRIMO GRANDE SUCCESSO DISCOGRAFICO LITTLE TONY IN COPERTINA BALLAVA IL TWIST CON UNA ANCORA SCONOSCIUTA RAFFAELLA CARRÀ: LE CRONACHE ROSA DESCRISSERO UNA TENERA STORIA D’AMORE - QUEST'ANNO LA RIVIERA ROMAGNOLA LI RICORDERA' CON DUE EVENTI. SAN MARINO ONORERÀ IL CONNAZIONALE PIÙ POPOLARE SCOMPARSO 10 ANNI FA. MENTRE BELLARIA OMAGGERA’ LA CARRA' - VIDEO

Dagonews

RAFFAELLA CARRA LITTLE TONY

La Costa romagnola si appresta a celebrare il Twist. Il 27 maggio la Repubblica di San Marino onorerà il connazionale più popolare, Antonio Ciacci in arte Little Tony, scomparso 10 anni addietro, mentre Bellaria ricorderà che il 18 giugno la più famosa concittadina Raffaella Maria Roberta Pelloni, in arte Raffaella Carrà, avrebbe compiuto 80 anni. Unisce i due eventi non soltanto la modica distanza – appena 40 chilometri - tra il piccolo Stato arroccato sul monte Titano e la città adriatica in provincia di Rimini. Risale al 1962 la pubblicazione del 45 giri che segnò il primo grande successo discografico di Little Tony: Il ragazzo col ciuffo. In copertina il cantante ballava il twist con una ancora sconosciuta Raffaella Carrà. Le cronache rosa descrissero una tenera storia d’amore. Sicuramente tra i due ci furono sempre solida amicizia e contiguità artistica, documentate da innumerevoli apparizioni negli stessi programmi tv.

È intitolato a Little Tony dal 2017 l’Auditorium di San Marino, l’intenzione è ora quella di creare un museo del rock a suo nome che contenga non solo tutti gli oggetti a lui appartenuti, dagli abiti di scena alla Cadillac, donati dalla figlia Cristiana, dal fratello Alberto e dal suo storico amico Roberto Valerio, ma anche l’albero genealogico degli artisti rappresentativi della storia del rock con dischi, manifesti, strumenti musicali: da Elvis Presley ai Måneskin.

A Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio del 2021, il Comune di Bellaria ha già intitolato un primo tratto del suo lungomare e si appresta a inaugurare l’incantevole opera ultimata. Ed è stata un’impresa straordinaria: per tali provvedimenti non basta infatti una delibera comunale, il nulla osta spetta alla Deputazione Storia Patria, apposito ufficio delle Prefetture orientato a rispettare la norma di legge che vieta di intitolare un’area pubblica a un personaggio prima di 10 anni dalla scomparsa. Per la Raffa Nazionale è scattata l’appassionata eccezione.

CARRA LITTLE TONY

Nel frattempo l’agenzia fotografica che si occupò della copertina de Il ragazzo col ciuffo ha ritrovato nei propri archivi l’intero servizio realizzato nel 1962 per illustrare il disco: oltre 50 immagini inedite con Little Tony e Raffaella Carrà. Va ricordato che nella canzone Il ragazzo col ciuffo suona Enrico Ciacci, fratello di Little Tony scomparso nel 2018, che fu il più apprezzato chitarrista rock italiano degli anni Sessanta. L’annuncio del gemellaggio tra San Marino e Bellaria per ricordare quel twist galeotto e il conseguente rapporto artistico-sentimentale è atteso nei prossimi giorni.