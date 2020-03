RAI, PIOVONO SOLDI DAL GOVERNO: 40 MILIONI DI EURO SARANNO EROGATI PER MITIGARE GLI EFFETTI DELL'EMERGENZA CORONAVIRUS. E ARRIVANO PURE LE FERIE "OBBLIGATE" PER TUTTI I DIRIGENTI/GIORNALISTI IN POSIZIONI DIRIGENZIALI - COME DAGO-ANTICIPATO, VIENE MESSO IN ''PERMANENZA DOMICILIARE'' FRANCESCO GIORGINO, E C'È CHI SI CHIEDE SE STESSA SORTE NON POSSA TOCCARE AL DIRETTORE DEL TG1 CARBONI, ANCHE LUI PRESENTE LA SERA DELLO SPECIALE CON SILERI...

Marco Antonellis per Dagospia

FRANCESCO GIORGINO

Il ministero dello Sviluppo economico sarà autorizzato a erogare alla Rai 40 milioni di euro per mitigare gli effetti economici negativi derivanti dalla parziale sospensione del canone di abbonamento alla Rai, oltre che dal prevedibile calo degli introiti pubblicitari per il servizio pubblico radiotelevisivo a seguito dell'emergenza sanitaria generata dal diffondersi del virus Covid-19. Il contributo è previsto dal dl all'esame del Consiglio dei ministri odierno.

pierpaolo sileri 1

Intanto, il capo del personale ha disposto che "in relazione all’emergenza Coronavirus che ha comportato la rimodulazione di molte delle attività aziendali, si dispone, nel periodo dal 16 marzo al 3 aprile p.v., per tutti i dirigenti/giornalisti su posizioni dirigenziali la collocazione in ferie/recupero riposi secondo il seguente schema: 7 giorni lavorativi (od a concorrenza se si hanno meno di 10 giorni) per chi ha fino a 50 giorni di ferie arretrate/mancati riposi; 15 giorni lavorativi per chi ha oltre 50 giorni di ferie arretrate/mancati riposi". Inutile dire che la decisione sta suscitando polemiche da Viale Mazzini a Saxa Rubra. N

GIUSEPPE CARBONI

el frattempo, come Dagoanticipato, anche Francesco Giorgino è stato stoppato. In realtà tecnicamente non si tratta di vera e propria quarantena ma di "permanenza extra lavorativa domiciliare" per via dei contatti intercorsi con soggetto confermato positivo "in attesa della valutazione della Asl di riferimento". Cosi parlò la Task force. Ma c'è di più perché ora in Rai ci si chiede se stessa sorte non possa toccare anche al direttore del Tg1 Giuseppe Carboni. Anche lui presente la sera dello Speciale Tg1 con Sileri.