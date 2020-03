19 mar 2020 11:16

IN RAI C’È CHI SCENDE E CHI SALINI – PRESTO TUTTI I DIRETTORI DELLE TESTATE DI VIALE MAZZINI POTREBBERO RISPONDERE AD ANTONIO DI BELLA. L’AMMINISTRATORE DELEGATO SALINI STAREBBE PENSANDO DI NOMINARE IL DIRETTORE DI RAINEWS, GRADITO AL PD, A CAPO DELLA DIREZIONE EDITORIALE PER L’INFORMAZIONE – INTANTO ARRIVANO LE PROCEDURE INTERNE PER I CASI POSITIVI E SOSPETTI (ERA ORA)