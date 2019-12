RAI, DI TUTTO DI PUS – FRA TRE GIORNI IL CDA RAI È CONVOCATO PER LE NUOVE NOMINE. MA DAGLI ULTIMISSIMI RUMORS SEMBRA CHE SALINI VOGLIA CAMBIARE SOLO LE TRE RETI CON COLETTA A RAI UNO, DI MEO A RAI DUE E FRANCO DI MARE A RAI TRE – IL PD È PRONTO A SCENDERE SUL PIEDE DI GUERRA: L'UNICA COSA CHE INTERESSA A ZINGA È IL TG...

Marco Antonellis per Dagospia

fabrizio salini foto di bacco (1)

Giovedì 19, fra tre giorni, il cda Rai è convocato per le nuove nomine nella Tv di Stato. Il secondo tempo dopo che lo scorso 28 novembre saltarono per un veto dei 5Stelle su Mario Orfeo al tg3, nome proposto dal Pd.

stefano coletta

Dal Nazareno, come si sa, si lamentano del fatto che tutti i principali tg siano in mano ai 5Stelle e alla Lega. E quindi chiedono un riequilibrio. Ma dagli ultimissimi contatti avvenuti oggi, sembra che l’Ad Salini non ci pensi proprio. Nessuna nomina ai Tg, cambiano solo le tre reti (e le direzioni di genere ma nessuno sa bene quando diventeranno operative) con Coletta a Rai Uno, Di Meo a Rai due e Franco Di Mare a Rai Tre.

FRANCO DI MARE A UNOMATTINA LUDOVICO DI MEO

Una soluzione che andrebbe benissimo ai 5Stelle e alla Lega ma che sta creando più di un nervosismo al Nazareno, pronto a scendere sul piede di guerra. “Si continua a porre veti. Se non verrà rispettato il pluralismo anche sui TG stavolta finisce malissimo”, si lascia sfuggire un parlamentare del Pd che segue la vicenda.

ANDREA DI CARLO STEFANO COLETTA simona ercolani stefano coletta foto di bacco (2) andrea di carlo con stefano coletta stefano coletta foto di bacco fabrizio salini marcello foa