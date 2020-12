RAISPORT IN SUBBUGLIO DOPO LA BATTUTACCIA DI LORENZO LEONARDUZZI (“DONNA NANAK, TUTTA TANAK”) NEL MIRINO C’E’ AURO BULBARELLI – AL DIRETTORE VENGONO CONTESTATE PUBBLICITÀ OCCULTE NELLE DIRETTE E LA SCELTA ASSURDA DI FARE LO STUDIO PERMANENTE SULLO SCI (CON L’INDENNITÀ DI TRASFERTA) A SANREMO, CIOÈ AL MARE, ANZICHÉ IN UNA LOCALITÀ MONTANA – VIDEO

Dagonews

auro bulbarelli 9

Raisport in subbuglio per la frase sessista di Lorenzo Leonarduzzi. Il telecronista durante il Rally di Monza scherza sul nome del pilota estone Tanak: "Mi hanno detto una battutaccia, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico... La dico... Donna nanak tutta Tanak”.

La senatrice del Pd Valeria Fedeli ha chiesto alla Rai di avviare subito un procedimento disciplinare nei confronti di Leonarduzzi. Il cdr di Raisport insorge contro Auro Bulbarelli. Al direttore vengono contestate pubblicità occulte nelle dirette sullo sci e la scelta assurda di fare lo studio permanente sullo sci (con l’indennità di trasferta) a Sanremo, cioè al mare, anziché in una località montana

auro bulbarelli alfredo martini

Sulla vicenda dei marchi dello sci il direttore ha ammesso il suo errore di non aver controllato il materiale tecnico della Robe di Kappa prima della messa in onda della puntata del 21 novembre scorso. Poi è corso ai ripari ma il danno ormai era fatto. Sulle sedie Chateaux d’Ax Bulbarelli ha spiegato che non si tratta di una sponsorizzazione perché quell’azienda è fallita (le sedie fanno parte di una vecchia dotazione del truck). Ma ai telespettatori resta comunque l’impressione di voler pubblicizzare un prodotto…

RALLY DI MONZA

AURO BULBARELLI auro bulbarelli auro bulbarelli