DAGOREPORT

chiara francini

Chiara Francini sarà una delle prime donne scelte da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. L’attrice è una “creatura” del potentissimo gruppo di comunicazione “Mn” (che segue molti artisti, compreso Fiorello e Diletta Leotta), assai vicino alla Rai e ai potenti delle case discografiche. La scelta della bella toscana ha sorpreso molti “addetti ai livori” vista la sua caratura minore: non è una diva da copertina né una stella del cinema.

Ma chi è la popputa fiorentina, ex compagna di liceo di Matteo Renzi (“Me lo ricordo bene alle assemblee di scuola. Lui era un po’ più grande di me e nelle riunioni studentesche era il capo del gruppo”), autoproclamatasi ‘’icona gay radical chic’’? Una carriera, la sua, priva di quei successi in grado di consacrare agli occhi del grande pubblico: molti la ricordano a “Colorado” su Italia1, poi comparsate in varie serie tv, e film leggeri tra cui spicca “Maschi contro femmine”, per la regia di Fausto Brizzi, in cui l’attrice regala una memorabile scena di nudo, con rigoglioso topless.

CHIARA FRANCINI 34

Nonostante negli anni non abbia nascosto le sue simpatie de’ sinistra, Chiara Francini può vantare una profonda stima da parte di quell’intenditore di Silvio Berlusconi. Chissà se il Cav ha mai sognato di invitarla a cena ad Arcore o a palazzo Grazioli.

Ai tempi della sua esperienza a Mediaset, alla conduzione di “Colorado”, i suoi capricci restarono ben impressi alle maestranze di studio, soprattutto agli addetti della sartoria di Cologno Monzese. Come scrissero Alberto Dandolo e Ivan Rota per Dagospia, in un articolo del 2014: “Le maestranze dello studio 20 di Cologno Monzese dove si registra la trasmissione ‘'Colorado'' non ne possono più di alcune manie dell'attrice Chiara Francini. Sarte, costumiste e truccatrici della bella toscana che assieme a Diego Abatantuono conduce il programma comico di Italia Uno, sono costrette a sorbirsi quotidianamente i commenti della Francini sulla sua collega (hanno appena girato un film assieme) Vanessa Incontrada.

CHIARA FRANCINI 3

La Francini pare sia ossessionata dal confronto con Vanessa ed è sempre attaccata alla rete dove controlla notizie e immagini della più popolare e amata "concorrente". E

starebbe sempre lì a dire: "guarda come è photoshoppata questa qui....non è mica così magra!...ma le hanno tolto le rughe?...non capisco perché la vogliono tutti i registi..." e via discorrendo. Il suo staff è esausto anche perché la Francini avrebbe un'altra ossessione: farsi stringere la vita fino allo sfinimento. Vorrebbe assomigliare a Jessica Rabbit”.

chiara francini

Negli anni ha coltivato una bella amicizia con gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana (ottimo lasciapassare per “Gay1” di Stefano Coletta), ora scrive “pest-seller” per una nota casa editrice e sfodera il suo spessore artistico come giurata nel programma “Drag Queen Race” su Real time. Un curriculum che deve rassicurare anche gli artisti ai margini dello star system: se ce l’ha fatta lei, tutti possono sognare in grande.

CHIARA FRANCINI SENZA FILTRI DOPO DICIASSETTE ANNI CON LO STESSO UOMO ORMAI SI TROMBA DAVVERO POCO

Da https://gossivip.myblog.it

CHIARA FRANCINI

Chiara Francini il suo compagno è l’ex calciatore Fredric Lundqvist, difensore con cinque presenze nella nazionale maggiore svedese.Riscuote sempre più successo Chiara Francini da quando è giudice di Drag Race Italia 2. Il programma perfetto per lei, trasgressivo e pieno d’amore, sembra rispecchiare a pieno il carattere della conduttrice.

In una intervista al Messaggero, l’attrice fiorentina che ha condiviso la scuola con Matteo Renzi racconta il suo rapporto con il sesso: «Dopo diciassette anni con lo stesso uomo, ormai si trom*a davvero poco», riferendosi al suo compagno, l’ex calciatore Fredric Lundqvist, difensore con cinque presenze nella nazionale maggiore svedese.

diletta leotta chiara francini

Inoltre, parla anche della sua infanzia a Campi Bisenzio, dove è cresciuta nella scuola della “signoria cittadina”: «Tutti erano figlio di qualcuno, io al massimo ero na fija de ‘na mignotta». E poi il racconto su Matteo Renzi: «C’era anche lui, faceva il rappresentante d’istituto».

Chiara, poi, parla della scalata verso il successo, ma senza compromessi: «Non ho mai avuto storie con registi, produttori, attori… Sono tutti egotici». Sono un’operaia del mondo dello spettacolo. Sto sempre con i piedi per terra e poi non bevo, non fumo. Il sesso?

francini fagnani amadeus ferragni morandi

Dopo diciassette anni con lo stesso uomo, ormai si tromba davvero poco. Chiara Francini, 42 anni, sta con Frederick Lundqvist da diciassette anni. Svedese, ex calciatore, oggi è titolare di un’impresa di servizi di sicurezza. A Vanity Fair, Francini aveva raccontato che lei e il compagno si dividono tra la Svezia e l’Italia. E su di lui ha dichiarato: «È un uomo estremamente ironico, ma anche silenzioso, molto attento, riservatissimo. Viviamo insieme da 16 anni, ma il matrimonio è un giorno in cui ci si sente principessa però io mi sento principessa tutti i giorni». Una storia d’amore che non è mai sotto l’occhio dei paparazzi e dei riflettori.

diletta leotta chiara francini 19 chiara francini soap opera chiara francini tre sorelle diego abatantuono chiara francini soap opera chiara francini foto di bacco (2) chira francini (2) chiara francini chiara francini tre sorelle CHIARA FRANCINI 1 CHIARA FRANCINI E IL FIDANZATO FREDERICK