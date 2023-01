LA RICONOSCETE DALL'ANCA SBILENCA? - IN QUESTO FILMATO AVEVA 20 ANNI E SCULETTAVA IN TELEVISIONE. ORA È INVECCHIATA MA RESTA UNA BOMBA SEXY, ANCHE SE IL 2022 PER LEI È STATO UN ANNO DA DIMENTICARE, TRA LA SEPARAZIONE E I GUAI CON IL FISCO - NEI GIORNI SCORSI È TORNATA SUI SOCIAL PER METTERE UNA PIETRA SOPRA ALLA RELAZIONE "TOSSICA" CON L'EX INGOMBRANTE: "ANCHE SE LE NOSTRE FERITE CONTINUANO AD ESSERE APERTE, IL TEMPO HA LE MANI DI UN CHIRURGO. ANCHE SE QUALCUNO CI HA TRADITO, DOBBIAMO CONTINUARE A FIDARCI" - VIDEO!

20 year old shakira dancing on Brazilian TV called “Domingo Legal” in 1997 pic.twitter.com/6iPjuN9w1R — Historic Vids (@historyinmemes) January 5, 2023

Maurizio De Santis per www.fanpage.it

Shakira ha preso Piqué e, metaforicamente, lo ha fatto saltare in aria assieme ai botti di fine anno. Lo ha sparato lontano dalla sua vita, lasciando che detonasse e finisse in mille pezzi. Ne è rimasto molto fumo acre: le ha provocato un colpo di tosse e una lacrima ma non è più dolore. È un addio per sempre perché prima o poi il vento spazzerà via l'aria. E farà pulizia.

La scoperta del tradimento dell'ex marito calciatore è una ferita profonda. Non ci credeva, non pensava fosse possibile poi una serie di indizi (e altrettante) conferme l'hanno costretta a guardare in faccia alla realtà: l'uomo che aveva accanto a sé era un'altra persona o, forse, non è mai stato quello che lei aveva nella sua mente. Si era sforzato di cambiarlo, accettarlo così com'era poi i nodi sono venuti al pettine. Quella persona che le aveva conquistato il cuore, lo ha preso e lo ha buttato nella pattumiera assieme ai sentimenti, alla fiducia, a tutta una vita per una donna più giovane.

Non lo perdonerà mai. Forse riuscirà a farlo con se stessa, che è sempre la cosa più difficile. I tre cuori che Antonella Roccuzzo, moglie di Lionel Messi (ex compagno di squadra Piqué in blaugrana), ha messo in calce al messaggio condiviso sui social dalla pop-star colombiana lasciano intendere quale sia la vicinanza emotiva che lega le due donne.

Anche se le nostre ferite continuano ad essere aperte in questo nuovo anno, il tempo ha le mani di un chirurgo – si legge nel messaggio condiviso sui social da Shakira -. Anche se qualcuno ci ha tradito, dobbiamo continuare a fidarci.

Inganno e infedeltà. Due parole che Shakira vuole cancellare dalla sua vita per ripartirne con una nuova, finalmente senza più il peso sul cuore di quel rapporto tossico anche se concluso. Questioni legali vincolate all'affido dei figli e alla possibilità del padre di vederli sono l'unica cosa che li tiene uniti, per il resto non hanno altro da dirsi che non sia materia buona per ulteriori consigli legali.

Di fronte al disprezzo, continua a valorizzarti – si legge ancora nel messaggio della donna -. Perché ci sono più persone buone che indecenti. Più empatici delle persone indolenti. Meno sono le persone che se ne vanno, di più quelle che restano al nostro fianco.

L'ultima frase, l'ultima riflessione fatta a se stessa, mettono la parola fine su tutto. Shakira riparte da se stessa, da quello che è, da ciò che sente. Si è scoperta fragile, perché nessuno è forte a tutti i costi dinanzi a un dolore fortissimo, e ha fatto i conti con se stessa. I sentimenti si evolvono, lei non ha voluto che la rabbia prendesse il sopravvento e ha lasciato che scivolasse via assieme al pianto.

Le nostre lacrime non sono uno spreco, annaffiano il terreno dove nascerà il futuro e ci rendono più umani, così che in mezzo al crepacuore possiamo continuare ad amare.

Ha fatto tabula rasa, adesso è pronta per ricominciare davvero. Senza trucco, senza inganno. Lo deve a se stessa.

