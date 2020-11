RIDIAMO PER NON PIANGERE - GODETEVI IL VIDEO SATIRICO DI LUCA DEL VAGLIO CHE MESCOLA E FA “DIALOGARE” SPEZZONI DI FILM CULT DI TOTÒ CON GLI ANNUNCI DEL PREMIER CONTE, DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE CAMPANIA DE LUCA, DELLA MINISTRA AZZOLINA, ZAIA E TANTI ALTRI ESPONENTI POLITICI - VIDEO

IL CANALE YOUTUBE DI LUCA DEL VAGLIO

https://www.youtube.com/user/LucadelVaglio

Da www.lastampa.it

Da Facebook a Twitter fino alle chat di WhatsApp: è ormai ovunque. Si tratta di un video satirico che mescola spezzoni di film cult di Totò e gli annunci del premier Conte, il presidente della Regione Campania De Luca, la ministra Azzolina, Zaia e tanti altri esponenti politici. Lo scenario ritratto dalla breve clip non è quello dei più rassicuranti, ma strappa una risata. Si rivivono, proprio come in questi giorni, le conferenze stampa di Conte dello scorso marzo in cui annunciava la chiusura dell'Italia, i bonus per le categorie e le attività che hanno sofferto e stanno soffrendo di più dal punto di vista economico il lockdown. Non è certo chi abbia realizzato la clip, ma in soli tre minuti si condensa un esempio di satira perfetto.