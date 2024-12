ROMA SANTA E DANNATA! ISABELLA ROSSELLINI RACCONTA DI QUANDO ALL'ALLORA MARITO MARTIN SCORSESE VENNE RUBATO IL PORTAFOGLI A SAN PIETRO DURANTE LA MESSA DI NATALE: “ERAVAMO ESALTATI DA TANTA SPIRITUALITÀ CHE NON CI SIAMO ACCORTI DI NIENTE” – LE VOCI SULLA CANDIDATURA ALL’OSCAR PER IL RUOLO DI SUORA AGNÈS NEL FILM “CONCLAVE”: “MI SONO ISPIRATA ALLE SUORE DELLA SCUOLA D’INFANZIA. L’EFA ALLA CARRIERA? CONTENTA MA SORPRESA, TRE PREMI ALLA CARRIERA IN DUE ANNI, PRIMA NON ME NE DAVANO MAI. FORSE COMPIUTI I 70 PENSANO ‘PRIMA CHE MUOIA...’"

Estratto dell'articolo di Arianna Finos per “la Repubblica”

isabella rossellini conclave

Un Oscar da sette minuti e cinquantatré secondi. In rete si scommette sulla prima candidatura di Isabella Rossellini, 72 anni, per Conclave di Edward Berger, in sala il 19. Sorella Agnès è la suora che tra i fiumi di parole dei vescovi — Ralph Fiennes, Stanley Tucci, Sergio Castellitto — spicca per sguardi e silenzi. L’attrice stasera riceve il premio alla carriera agli European Film Award di Lucerna.

isabella rossellini

Una manciata di minuti la metteranno in corsa per un Oscar da non protagonista?

«Sarebbe bellissimo. Ma bisogna aspettare l’annuncio del 17 gennaio e comunque ci sono stati attori candidati con ruoli più corti del mio».

[…] Agnès si ritrova nella lotta di potere per il nuovo Papa, non vota ma da osservatrice ha un’autorità maggiore.

«L’ho immaginata come un’ombra silenziosa e potente. Mi sono ispirata alle suore della scuola d’infanzia. La Chiesa dà alle donne un ruolo subordinato, invece loro erano forti, avevano scelto le loro vite».

“Conclave” abbraccia l’idea di un futuro più inclusivo in Vaticano.

«Al centro del film c’è il dubbio. Come dice Ralph Fiennes, la certezza porta a essere intolleranti e arroganti, il dubbio porta all’ascolto, all’unità, a una specie di santità. Ho riletto il libro di Luciano De Crescenzo, Il dubbio , come ispirazione per Conclave . Luciano era così spiritoso... Parla male del punto esclamativo come affermazione assoluta, e benissimo del punto interrogativo, chiave della bontà. Il film finisce con un interrogativo su un tema sociale forte, quello del gender. Non prende una posizione, lascia un dubbio che forse dovremmo ascoltare».

[…]La sua di vocazione, invece?

isabella rossellini

«Gli animali. L’ho capito quando sono diventata etologa. Credo di averlo desiderato fin da piccola, ma non sapevo come riuscirci. Ho studiato da costumista, lavorato con papà, mi sono spostata in America con mamma; ho fatto l’assistente di Gianni Minà, L’altra domenica con Renzo Arbore. Bruce Weber ha fatto nascere la mia carriera da modella, poi sono stata attrice. Ora sono un’etologa felice».

[…] Stasera riceve l’Efa alla carriera.

«Contenta ma sorpresa, tre premi alla carriera in due anni, prima non me ne davano mai. Forse compiuti i 70 pensano “prima che muoia...”».

isabella rossellini martin scorsese

[…] I film italiani in cui si è divertita?

«Ne Il Papocchio ridevamo da matti. Ma non mi sentivo attrice. Mamma mi spinse sul set di Il prato con i fratelli Taviani: le critiche furono brutali, smisi per anni. Poi Avedon mi convinse».

[…]Un Natale indimenticabile?

«A Roma, ero sposata con Martin Scorsese, andammo alla messa di mezzanotte a San Pietro, eravamo esaltati da tanta spiritualità. Tornati a casa ci siamo accorti che gli avevano rubato il portafogli». […]

isabella rossellini foto di bacco (2) isabella rossellini roberto d'agostino renzo arbore ISABELLA FERRARI ROBERTO ROSSELLINI ISABELLA ROSSELLINI luciano de crescenzo ISABELLA ROSSELLINI christian de sica ISABELLA ROSSELLINI DAVID LYNCH 45 isabella rossellini e angelo badalamenti blue velvet isabella rossellini matt dillon david di donatello 2023 isabella rossellini 2 isabella rossellini foto di bacco (2) isabella rossellini e david lynch a cannes isabella rossellini foto di bacco (3)