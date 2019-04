L’AMANTE SEGRETA DI HITLER - SE NE VA A 98 ANNI, IN UNA MODESTA CASA IN BAVIERA, VERENA LAFFERENTZ, L’ULTIMA NIPOTE DI WAGNER – DOVEVA SPOSARE IL FUHRER, 31 ANNI PIÙ VECCHIO, CHE CHIAMAVA ‘ZIO WOLF’: DELLA LORO STORIA RESTANO POCHI DOCUMENTI, TRA CUI UNA FOTO IN CUI È AL FIANCO DI HITLER CHE SI VOLTA VERSO DI LEI CON UN SORRISO INCANTATO…

hitler Verena Lafferentz

Da corriere.it

Era l’ultima nipote di Richard Wagner, pronipote di Franz Liszt e amante segreta di quello che chiamava «zio Wolf», cioè Adolf Hitler: forse la storia d’amore tenuta più nascosta dal dittatore nazista. Verena Wagner Lafferentz è morta venerdì scorso nella sua casa a Nussdorf, in Baviera, a 98 anni. Chiamata la Grande dama dei wagneriani, era la più giovane nipote del grande compositore tedesco e l’unica in famiglia a non mostrare alcun interesse per la musica. Il padre era il figlio di Wagner, Siegfried, mentre la madre era Winifred Marjorie, una inglese grande ammiratrice del Fuhrer, conosciuto al festival wagneriano di Bayreuth nel 1923. Da quel momento i Wagner iniziarono a frequentare Hitler, che la piccola Verena imparò a chiamare «Zio Wolf» e con il quale si divertiva a salirgli sulle gambe.

Verena Wagner Lafferentz

Poi, a 19 anni, affetto e amicizia mutarono in passione: Verena si legò sentimentale a Hitler, che però visse con estrema difficoltà questa relazione, tenendola segreta, preoccupato da come la gente avrebbe accolto il fatto che stesse con una donna di oltre 30 anni più giovane di lui. Della loro storia restano pochi documenti, tra cui una foto in cui lei vestita di chiaro, mentre è al fianco di Hitler che si volta verso di lei con un sorriso incantato. Tre anni dopo, racconta il New York Times (che pubblica l’immagine in esclusiva e dedica alla sua memoria un dettagliato necrologio), Verena sposò Bodo Lafferentz, un alto ufficiale nazista che morirà negli anni Settanta. L’amante segreta di Hitler vivrà quindi gli ultimi quarant’anni nell’anonimato, in Baviera, spegnendosi in una casa modesta

hitler hitler hans baur e hitler 4 hitler e i suoi uomini WAGNER WAGNER 1 Verena Wagner Lafferentz