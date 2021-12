L’AMORE E’ UN ALBERGO A ORE - IN GIAPPONE, DOVE QUESTA INDUSTRIA FA INCASSARE 22 MILIARDI DI STERLINE L’ANNO, LE COPPIE POSSONO SCEGLIERE LA CAMERA A TEMA “GUERRE STELLARI”, LA GROTTA DI BABBO NATALE O LA “CLINICA” DOVE GIOCARE AL DOTTORE - I “LOVE HOTEL” SPOPOLANO DALL’ASIA ALL’AMERICA LATINA. IN CINA SI CHIAMANO "ADULT HOTEL"...

da www.dailymail.co.uk

tennoji hotel in giappone

Gli hotel dell’amore sono comuni in Asia e America Latina. Alcune stanze hanno in dotazione “sex toys” e fruste, altre sono più tradizionali, tutte si pagano a ore. In Giappone, dove questa industria fa incassare 22 miliardi di sterline l’anno, le coppie possono scegliere la camera a tema “Guerre Stellari”, la grotta di Babbo Natale o la “clinica” dove giocare al dottore. Il fenomeno è iniziato qui, in terra nipponica, che vanta 30.000 esercizi di questo genere, 10 sterline l’ora per una matrimoniale con tv, film porno e una grande vasca per due. In vista delle Olimpiadi del 2020 a Tokyo, il governo potenzierà la sicurezza in queste zone.

hotel shibuya a tokyo

In Cile esistono circa 500 “love hotel”, che generano affari annui per 30 milioni di sterline. Si va dalla prigione con celle e manette agli ospedali, tutti dotati di jacuzzi e specchi.

In Cina gli alberghi dell’amore nacquero come luoghi di prostituzione, ma ora sono popolari, sono diventati “Adult Hotel”. Il primo con questo nome ha aperto a Nanning nel 2008: ha cinte di sospensione sul letto, una sedia da dentista e palle per fare ginnastica.

suite sadomaso a rio de janeiro

Anche a Rio de Janeiro pullulano le suite sadomaso, per i clienti più avventurosi.