NON BASTA: IL GIUDICE HA DECISO CHE I VERSAMENTI DOVRANNO INIZIARE NON DA OGGI MA DA FEBBRAIO SCORSO, DAL GIORNO CHE LUI LASCIÒ LA CASA CONIUGALE. PIÙ AUTOGOL DI COSÌ…

francesco totti e ilary blasi vignetta by macondo

DAGOREPORT

L’autogol del Pupone. Se Totti avesse chiuso sei mesi fa l’accordo consensuale proposto dal suo avvocato di allora, Annamaria Bernardini De Pace, e accettato dal legale di Ilary, Alessandro Simeone, oggi sarebbe già pronto per firmare il divorzio.

Non solo. Come raccontano le amiche di Noemi, l’accordo Bernardini-Simeone era economicamente più vantaggioso per il portafogli dell’ex capitano giallorosso. Ma l’accanita Noemi lo bocciò perché lo riteneva troppo esoso (insisteva per 6 mila euro: 2 mila a figlio). A quel punto, dall’alto del suo magistero di scafata matrimonialista, la Bernardini girò i tacchi.

totti e noemi 5

Le voci che circolarono sei mesi fa, al momento della rottura con l’avvocatessa, erano queste: Totti sborsava a Ilary 12 mila euro al mese (4mila per ogni figlio) e sulle spese straordinarie dei tre pargoli (rate scolastiche, costi imprevisti, eccetera) da suddividere 70% al padre e 30 alla madre.

Invece, grazie alla vispa Noemi, l’importo che ogni mese Totti dovrà bonificare alla Blasi sarà di 12.500 euro con le spese straordinarie da suddividere in 75% e 25. Non basta: il giudice Benedetta Rossi ha deciso che i versamenti dovranno iniziare non da oggi ma da febbraio scorso, dal giorno che lui lasciò la villa coniugale all’Eur. Più autogol di così…

Francesco Totti Ilary Blasi duellanti by Macondo

DIVORZIO TOTTI-BLASI, A ILARY LA VILLA DELL'EUR, 12.500 EURO AL MESE E LA CUSTODIA DEI FIGLI

Giuseppe Scarpa per www.repubblica.it

La villa all’Eur, un assegno da 12.500 euro mensili. E soprattutto la custodia dei figli. Il primo round del divorzio dell’anno va a Ilary Blasi. Francesco Totti quindi, letta la prima sentenza provvisoria formulata dal giudice civile, esce sconfitto dal confronto con l’ex moglie.

anna maria bernardini de pace 5

Alla conduttrice, come detto, va la casa coniugale. Cristian e Chanel, i figli più grandi, potranno vedere il papà quando vorranno, potendo muoversi autonomamente. Diversa la questione per quanto riguarda la più piccola di casa Totti. Per vedere Isabel, l’ex capitano della Roma dovrà rispettare il calendario dettato dal tribunale.

C’è anche una parte economica: Francesco Totti dovrà versare 12.500 euro al mese a Ilary Blasi per il sostentamento dei figli. Una somma a cui vanno aggiunte le spese scolastiche: l’ex campione giallorosso e della Nazionale dovrà coprirle per una quota pari al 75%.

Francesco Totti Ilary Blasi divorzio alla romana by Macondo

Così si è espresso il giudice, rigettando di fatto le proposte di Totti: l’ex calciatore chiedeva di tenere per se la casa e di poter tenere i figli per metà dell’anno. Sul fronte economico, il numero 10 aveva offerto prima 0 euro al mese. Poi 6 mila. Che alla fine sono diventati 12.500. E' un primo round anche per i super avvocati coinvolti in questa causa, da un lato Antonio Conte per l'eterna stella della Roma, dall'altro i legali Alessandro Simeone e Pompilia Rossi.

