C’E’ VOGLIA DI…CALCIO! ITALIA-GRECIA SU RAIUNO ACCHIAPPA IL 28,8% DI SHARE MA CANALE5, CON L’OMAGGIO A CORRADO E ALLA SUA “CORRIDA” TIENE BOTTA CON IL 13,8% - MEGLIO DEL PROGRAMMA FLOP DELLA HUNZIKER, “ALL TOGETHER NOW”, CHE GIOVEDÌ SCORSO È TRACOLLATO AL 12% - ALDO GRASSO: “LO SHOW DELLA HUNZIKER E J-AX E’ UN GIOCO DAL RESPIRO CORTO CON RISULTATI PIUTTOSTO DELUDENTI…”

Nella serata di ieri, sabato 8 giugno 2019, su Rai1 la partita di qualificazione agli Europei Grecia-Italia ha conquistato 5.328.000 spettatori pari al 28.8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.11 alle 23.18 – La Corrida – Omaggio a Corrado ha raccolto davanti al video 2.478.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 Ragazze di Zucchero ha interessato 1.324.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 17 Again – Ritorno al Liceo ha intrattenuto 888.000 spettatori (5%).

Su Rai3 la prima puntata di Ogni Cosa è Illuminata segna 746.000 spettatori con il 4.4%. Su Rete4 Il Segreto totalizza un a.m. di 1.167.000 spettatori con il 6.2% di share. A seguire Una Vita ha appassionato 983.000 spettatori con il 6.3%. Su La7 la serie Little Murders ha registrato 354.000 spettatori con uno share del 2.5%.

Su Tv8 la differita delle Qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio del Canada ha raccolto 708.000 spettatori con il 3.8% (pre e post gara: 345.000 – 2%). Sul Nove Sirene ha ottenuto 263.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai Movie Il Lato Positivo segna 269.000 spettatori con l’1.5%. Su La5 What Women Want raccoglie 227.000 spettatori con l’1.3%.

2 - IL GIOCO DI HUNZIKER E J-AX: LA CACCIA ALL’AUDIENCE È UN BOOMERANG

Aldo Grasso per il “Corriere della sera”

Si fa presto a dire format, ma non sempre la formula si rivela di successo. È in onda da metà maggio, il giovedì sera, «All together now», il game show musicale di Canale 5 con la conduzione di Michelle Hunziker e J-Ax: più un giocoso varietà musicale che un talent. Come accade nella maggior parte dei casi per l’intrattenimento, il programma si basa su un format britannico di buon successo (sono state prodotte due stagioni brevi e si attende la terza), in onda in apertura di serata su BBC One (con la conduzione femminile di Geri Halliwell).

L’adattamento nazionale di «ATN» porta a un programma lungo tre ore esatte, con inizio alle 21.40 e la conclusione oltre mezzanotte: gli spettatori medi delle prime quattro puntate sono stati 2.651.000, per una share del 15%. Siamo di poco sotto la media di rete, e il dato non sarebbe tanto preoccupante se la curva delle diverse puntate non fosse in calo vertiginoso: attendendo la semifinale e la finale del gioco, già ora si può constatare che l’ultima puntata (in onda giovedì scorso) ha raccolto 2.245.000 spettatori, per una share del 12,8%. Insomma, un risultato piuttosto deludente. «ATG» si inserisce bene nel profilo di rete, con un pubblico più femminile (15% di share) che maschile (10,3%), composto da bambini, adolescenti e giovani adulti (con share che toccano anche il 20%) più che da adulti e anziani. Proprio per questo pubblico, però, la durata infinita sembra essere un problema.

Il format originario - un gioco a premi - dura solamente un’ora, e tutto diventa piacevole e divertente (il muro dei cento «giudici», il clima scanzonato). Su Canale 5 tutti i meccanismi vengono stiracchiati per coprire una serata di tre ore. Un gioco dal respiro corto: un giorno i broadcaster si renderanno conto che questa insensata caccia ai contatti può rivelarsi un boomerang.