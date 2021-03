SANREMIX! – ORIETTONA MEJO DI KEITH MOON: ECCO QUELLO CHE HA COMBINATO NELLA SUA STANZA D’ALBERGO – NON SOLO I MANESKIN CHIAMATI ‘NAZISKIN’, LA BERTI AVEVA RIBATTEZZATO ARGENTERO, “FORMENTERO” – CREMONINI IN ESTASI DAVANTI A MATILDE DE ANGELIS - BEATRICE VENEZI REPLICA ALLA BOLDRINI, ACHILLE LAURO A IBRA – E POI MORANDI E FEDEZ, ARISA E RUDY ZERBI, ROBY FACCHINETTI E RICCARDO FOGLI – VIDEO

GIANNI MORANDI ASCOLTA SANREMO

GIO EVAN TRINCA A SANREMO

Francesco Persili e Federica Macagnone per Dagospia

orietta berti

ORIETTONA MEJO DI KEITH MOON! - Sulle mattane del batterista degli Who che ha devastato camere d’albergo e piazzato candelotti di dinamite nei cessi è piena la mitografia musicale. La Berti, per una notte, non ha voluto essere da meno. A “ItaliaSì” racconta: “Ho allagato la stanza dell’albergo. Mi hanno regalato i fiori, non avevo un vaso e li ho messi dentro al lavandino. Ho aperto l’acqua, e mi sono allontanata. Quando son tornata c’era tutta l’acqua nel corridoio. E allora tutta notte ho lavorato con gli asciugamani, a strizzare l’acqua e a pulire un po’ il bagno…”

BEATRICE VENEZI

VENEZI CON FUOCO – Ieri aveva detto ad Amadeus di preferire la denominazione “direttore d’orchestra” piuttosto che “direttrice”. Oggi, dopo le polemiche e le critiche della deputata Laura Boldrini, Beatrice Venezi a Rtl 102.5 sale sul podio: “Nell’ambito della musica classica parlare di direttrice è quasi una discriminazione perché vuol dire che non ti mettono nello stesso insieme di tutti i direttori d’orchestra, è questa la verità. La battaglia sta nella sostanza e non nella forma. Per me è importante che si parli della parità di accesso a certe posizioni, della parità di salario e…”

matilda de angelis youtopia 2

QUESTA SERA SEI BELLISSIMA – Cesare Cremonini in estasi davanti a Matilda De Angelis che canta “in modo sublime” la sua “Poetica” durante le prove del Festival: “Un’interpretazione magica. Un giorno la canteremo insieme. La dedico attraverso la sua voce, insieme a lei, a Bologna oggi in grande difficoltà.. .forza! Con Malika Ayane si è nascosto dietro una tenda al Quirinale “per conoscersi meglio” , con Matilda De Angelis che sta girando il suo primo film hollywoodiano, sogna di esplorare la Casa Bianca?

achille lauro

NON E’ VITA, E’ ROCK’N’ROLL!

Achille Lauro, da grande scopone, lancia il guanto di sfida a Ibrahimovic dopo la battuta del milanista (“Le ragazze restano con me, Lauro lo mettiamo in garage perché così i ladri si spaventano”) – La replica dello Ziggy Stardust de’noantri è puntuta: “Vuole lasciarmi in garage? Non so se gli conviene invitarmi a casa sua perché poi le ragazze vengono da me…”

I MIGLIORI GIANNI DELLA NOSTRA VITA - Gianni a Sanremo c’è anche quando non c’è. Il cantante prima posta un video del suo risveglio muscolare sulle note della canzone di Fedez e di Francesca Michielin e subito dopo si fa riprendere mentre si ingozza di spaghetti ascoltando i Maneskin. Il più rock di tutti.

gianni morandi ascolta maneskin e fedez michielin

CHIAMATELO GIO EV(I)AN - Ma quanto trinca il poeta preferito della Isoardi? Su Instagram pubblica una storia in cui un collaboratore porta via tre scatoloni vuoti che, appena tre giorni prima, erano pieni di bottiglie di vino. Il ragazzo deve pur riscaldarsi visto che vive in una tenda.

FINCHE L’ORIETTA VA - Cosa si sono detti dietro le quinte la Berti e i Maneskin? Dopo la gaffe esilarante della signora delle conchiglie (“mi piacerebbe cantare con Ermal Metal e i naziskin”), Orietta si è voluta scusare personalmente con la band romana. A rivelarlo è il frontman del gruppo, Damiano, che a Rai Radio2 ha detto: “In backstage è venuta a scusarsi, ma noi non ci eravamo offesi per niente, l’avevamo presa a ridere”. Ad Argentero era andata meglio. Oriettona l’aveva ribattezzato Formentero.

ghemon

C’MON, GHEMON – L’ironia del cantante di Avellino allevia l’assenza dei comici sul palco: “Mi servono 7milioni e 623mila voti per arrivare primo. Con quei numeri, a quel punto, dovrei accedere automaticamente alle primarie del PD”. Dopo la satira politica anche un’appassionata difesa tricologica: “Facciamo un patto: potete parlare dei miei capelli fino a domenica. Poi da lunedì parliamo dei vostri. Promettete”.

rudy zerbi e arisa

UOMINI RUDY - Arisa viene messa ko da Rudy Zerbi. Durante il collegamento da Sanremo con “Amici”, il prof mette in imbarazzo la cantante: “Stanotte le ho mandato un video ma non l’ha aperto”. Cosa avevo mandato? “È un momento mio, sono in pigiama e ti penso…”. Tu solo dentro una stanza e tutto il mondo fuori.

roby facchinetti riccardo fogli

PER TUTTI QUELLI COSI’ COME NOI - A “ItaliaSì!” Roby Facchinetti invita l’amico Riccardo Fogli a rinnovare il suo guardaroba: «Ma hai sempre la stessa giacca? Ma come sì?». Poi prova a mettere una pezza che è peggio del buco: «Lui è così, si affeziona alle cose. Abbiamo fatto due tournée e altre serate e lui aveva sempre la stessa giacca. Fino a quando non gli si staccano le maniche, lui non cambia…».

