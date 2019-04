SAPETE A COSA E’ ALLERGICA WANDA NARA? AI VESTITI - INFATTI IL SUO (ENNESIMO) NUDO INTEGRALE FA IL PIENO DI LIKE SU INSTAGRAM - E SE GLI UOMINI LA INSALIVANO DI COMPLIMENTI, LE DONNE LA BASTONANO: “BASTA DAVVERO! TI RICORDI CHE HAI 5 FIGLI? E POI IL TEMPO PASSA E PHOTOSHOP NON FA MIRACOLI.... IMBARAZZANTE” - FOTOGALLERY BOLLENTE

Francesca Galici per www.ilgiornale.it

WANDA NARA

Wanda Nara è una donna divisiva, molto discussa. Alla bionda argentina dal fisico perfetto non si perdona il potere che ha saputo conquistare nell'ambiente calcistico, ancora molto maschilista. È agente e procuratore di suo marito Mauro Icardi, uno dei calciatori argentini più forti degli ultimi anno che però negli ultimi tempi sta attraversando un momento difficile all'Inter, che molti imputano proprio a Wanda Nara.

La donna è spesso in tv come opinionista e in più di un'occasione ha strenuamente difeso il suo uomo, arrivando a piangere in diretta televisiva. Le sue parole fanno spesso il giro del mondo e vengono riprese e commentate da giornalisti e opinionisti, il che contribuisce all'aumento della popolarità della donna. Wanda Nara è anche molto attiva sul fronte social, dove condivide con i suoi tanti seguaci i momenti della sua vita quotidiana.

wanda nara

Spesso delizia i follower con scatti ad alto tasso di sensualità, come ha fatto questa mattina, quando ha pubblicato uno scatto di nudo artistico in bianco e nero. La foto fa parte di un servizio fotografico, di cui la moglie di Mauro Icardi ha pubblicato anche altre due immagini patinate. Elegante e raffinata, in questi scatti Wanda Nara mette in mostra un fisico pressoché perfetto, che anche se completamente nudo non è volgare.

wanda nara

Ovviamente il post ha catturato l'attenzione degli utenti, che hanno inondato il profilo di Wanda Nara di commenti, alcuni positivi e altri meno. La maggior parte dei follower riconosce la bellezza della donna e le fa i complimenti “Tante offese per una donna che fa quello che fanno tutte le donne della televisione,Brava Wanda Fottitene di Tutti” e ancora“Wow sei da 10” oppure “Continua così. Libera insieme alla tua famiglia.

Mi spiace per quello che avete passato in questi mesi. Spero che Mauro rimanga in Italia possibilmente all'Inter. La vostra famiglia è un esempio per molte persone.” Alcuni la criticano, altri utilizzano epiteti a sfondo sessuale, ma quel che è certo è che Wanda Nara con il suo carattere e il suo modo di fare sa come attirare l'attenzione.

