SARA’ L’AURORA – LA FIGLIA DI RAMAZZOTTI NON TEME BRUFOLI, CHILI DI TROPPO E IMPERFEZIONI E SI MOSTRA SENZA FILTRI SU INSTAGRAM – “NON MI PIACE FINGERE DI ESSERE QUALCUNO CHE NON SONO. LA PERFEZIONE NON SOLO NON ESISTE, MA NON È NEANCHE BELLA. SIAMO BELLI NOI, CON LE NOSTRE CICATRICI, E ANCHE SE SEMBRA TUTTO UN PO’ CLICHÉ, A QUESTO PUNTO NON C’È COSA A CUI CREDO DI PIÙ”

Non è da tutti arrivare con una tale consapevolezza a poco più di 23 anni ma Aurora Ramazzotti, la nota figlia d’arte nata dal matrimonio di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, sembra essere una giovane donna saggia ad equilibrata.

Aurora ama condividere la sua quotidianità con i tantissimi follower che spesso le chiedono consigli d’amore e di vita proprio in virtù del suo carattere disponibile e giudizioso che pare ispirare la fiducia necessaria per aprirsi con il prossimo. Proprio l’equilibrio sembra essere il “segreto” della Ramazzotti che, anche se ancora giovanissima, ha intrapreso già una carriera lavorativa ben precisa:

dopo il debutto sul piccolo schermo nel 2016 durante la sezione live di X Factor Aurora si è poi messa alla prova in tante occasioni diverse arrivando oggi ad una grande opportunità. Da diverse settimane, infatti, l’intraprendente Aurora ha assunto il ruolo di inviata per Ogni Mattina, il nuovo programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe insieme ad Alessio Viola.

La Ramazzotti d’altronde è fortunata anche in amore: sono ormai diversi anni infatti che è innamoratissima di Goffredo Cerza, giovane ingegnere, con il quale Aurora a breve farà anche il grande passo della convivenza.

Spesso Aurora attraverso i suoi profili social racconta il cambiamento fisico e mentale che sta portando avanti da diverso tempo e, altrettanto frequentemente, non ha paura di mostrarsi al grande pubblico del web senza filtri per mostrare a quanti la seguono l’importanza di far vedere chi (e come) si è realmente. Non fa altro che confermare la sua fresca spontaneità, allora, il lungo sfogo che la Ramazzotti ha condiviso sul suo profilo Instagram nelle ultime ore:

Per postare una foto così, come l’hai scattata, ormai ci vuole coraggio. Sopratutto per chi da sempre fa a botte con la sua insicurezza, il suo peso, i suoi brufoli. Abbiamo dato vita ad una piattaforma dove essere “umani” spicca perché è quasi strano. Siamo tutti belli, famosi, felici e realizzati.

Certo, condividere il bello è giusto e lo sarebbe ancor di più se non fosse un mondo un po’ contorto in cui tutti fanno a gara con gli altri. Anche io gioco la mia parte ma cerco sempre di farlo mantenendo quella componente di verità perché altrimenti non sarei fedele a me stessa.

E poi non mi piace fingere di essere qualcuno che non sono. Troverò sempre assurdo che qualcuno possa anche lontanamente ispirarsi proprio a me che sono un disastro sia dentro che fuori. Ma allora, visto che ne ho la possibilità, sfrutterò questa stessa piattaforma che sa di perfezione per ricordarci che la perfezione non solo non esiste, ma non è neanche bella. Siamo belli noi, con le nostre cicatrici, e anche se sembra tutto un po’ cliché, a questo punto non c’è cosa a cui credo di più.

