SCAZZE-RAI – ALTA TENSIONE TRA ROBERTO SERGIO E MARINELLA SOLDI: LA PRESIDENTE HA CRITICATO L'AD PER LA MANCATA COPERTURA DELLE ELEZIONI FRANCESI E LUI HA RISPOSTO PICCATO, ACCUSANDOLA DI “DANNO REPUTAZIONALE” - SERGIO SI E' ARRAMPICATO SUGLI SPECCHI PER GIUSTIFICARE IL “BUCO” DELLA TV PUBBLICA SULLA FRANCIA: HA DETTO CHE IL TEMPO DEDICATO AL VOTO TRANSALPINO È STATO SUFFICIENTE, EVITANDO RIFERIMENTI AL FESTIVAL DI POMEZIA, A CUI IL DIRETTORE DI RAINEWS24, PAOLO PETRECCA, HA DEDICATO SPAZIO (CI SI ESIBIVA LA COMPAGNA, ALMA MANERA)

1 - RAI, L’AD ATTACCA LA PRESIDENTE: UN DANNO LE SUE CRITICHE

Estratto dell’articolo di Antonella Baccaro per il “Corriere della Sera”

MARINELLA SOLDI - ROBERTO SERGIO

Respinge totalmente le accuse di aver «bucato» le elezioni francesi in Rai, la relazione dell’amministratore delegato, Roberto Sergio, che sarà recapitata martedì alla presidente della commissione di Vigilanza, Barbara Floridia. Nelle due pagine che sono state messe a punto ieri, in collaborazione col direttore generale Giampaolo Rossi, si legge, tra l’altro, che in particolare RaiNews24 ha dedicato al voto, con lo speciale «Francia al bivio», tra le 18 della domenica e le 6 del lunedì successivo, il 44,6% del proprio tempo, cioè 321 minuti: cinque ore e mezza. Sergio rimarca che anche Tg1 e Tg2 hanno dedicato aperture e spazio nelle edizioni serali.

Mentre il Tg3 ha realizzato uno speciale con il 7,1% di share dopo le 23

[…]

paolo petrecca foto di bacco

La difesa prosegue citando la copertura delle precedenti elezioni francesi, cui la Rai non dedicò alcun evento ma solo una finestra su RaiNews24 nello speciale sull’Ucraina. Infine l’ad riferisce che le altre emittenti pubbliche europee non hanno offerto speciali sulla Francia sui canali generalisti ma solo servizi nei Tg.

Nessun passaggio della breve relazione riguarda gli inserimenti nel notiziario di RaiNews24 delle dirette dal Festival di Pomezia.

ROBERTO SERGIO - MARINELLA SOLDI

Tranne la premessa della relazione, dove si afferma che «resta ferma e impregiudicata l’autonomia decisionale e la responsabilità editoriale dei direttori di testata». Insomma la colpa sarebbe del direttore Paolo Petrecca, alla cui vicedirettrice l’ad ha confermato la fiducia.

Una missiva contenente le stesse informazioni, ma dal piglio molto meno istituzionale, Sergio l’ha inviata alla presidente Marinella Soldi, che aveva criticato il «buco» della diretta. A lei l’ad contesta di aver emesso un giudizio basato sulle affermazioni di «alcune testate nazionali concorrenti» prima di ricevere spiegazioni dirette, arrecando «danno reputazionale» all’azienda.

marinella soldi

Un fatto che spiega il clima che si respira oggi in Rai, con un cda scaduto da un mese e mezzo e ancora non rinnovato. […] Sergio si considera sempre in pista per la direzione generale, Giampaolo Rossi resta il candidato favorito per l’ad. Tra loro i rapporti oggi sono formali: ciascuno dei due sa che il proprio destino sarà determinato da bilanciamenti e compromessi su cui non possono più incidere.

2 - RAI SERGIO SI AUTOASSOLVE “LE ELEZIONI FRANCESI SEGUITE NEL MODO GIUSTO”

Estratto dell’articolo di Giovanna Vitale per “la Repubblica”

Altro che «buco informativo » […] Secondo l’ad Roberto Sergio domenica sera la Tv di Stato ha fatto tutto come doveva: semmai — è il messaggio implicito — hanno esagerato Mediaset e La7 a trasmettere, domenica in prima serata, talk e maratone sull’esito di un voto

roberto sergio meloni

[…]

Per l’ad […] pochi minuti di notiziario (la cui durata complessiva quasi mai supera la mezz’ora) sono più che sufficienti per approfondire un evento cruciale per gli equilibri europei, oltre che transalpini.

Nella prima serata di domenica, la tesi di Viale Mazzini, è stato dunque giusto trasmettere repliche di programmi, film e show musicali, dal momento che il flusso informativo «è stato garantito da giornali radio, televideo, portale Rainews.it e dall’ampia e tempestiva copertura di Rainews», share medio, è bene ricordarlo, dello 0,5%, che «ha seguito le elezioni con uno speciale intitolato Francia al bivio a partire dalle 19.55, non solo dando dei risultati in diretta ma anche collegandosi con i corrispondenti Rai e con prestigiosi opinionisti francesi e italiani».

paolo petrecca

Ovviamente Sergio si guarda bene dal dire che quella finestra è stata interrotta, dopo appena un’ora, per parlare d’altro. Né spiega come mai il Tg delle 22, dopo il doveroso sommario d’apertura sul voto, ha esordito con un lungo collegamento da Pomezia (8 minuti, un’enormità) dove i meloniani avevano organizzato il Festival delle Città identitarie: in platea il direttore del canale all news, Paolo Petrecca, fra gli ospiti sul palco la cantante Alma Manera, sua compagna di vita. A questo, che tutto è fuorché un dettaglio, l’ad non fa neppure un cenno. Ma insiste con la polemica. «Contrariamente a quanto riportato sulla stampa, tra le 22 e le 22.45 il 40% del tempo notizia è stato dedicato alle elezioni francesi. Pari complessivamente a 321 minuti».

marinella soldi roberto sergio giampaolo rossi

Conclusione? Va tutto bene madama la marchesa. La Rai ha «coperto l’appuntamento in modo ampio ed esaustivo, anche il giorno successivo». Tanto più che anche nelle «precedenti legislative francesi del 2022, seppure in un contesto differente », non si mandò in onda «alcuno speciale sui canali generalisti». […]

