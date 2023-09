SCAZZO AL CALOR BIANCO A “OTTO E MEZZO” TRA MASSIMO CACCIARI E RITA LOFANO, DIRETTORE DELL’AGI, CHE DIFENDE LA POLITICA IN NORDAFRICA DEL GOVERNO MELONI - IL FILOSOFO ESONDA: “LEI E’ IN MALAFEDE!” - PADELLARO: “AL CULMINE DEL PANEGIRICO, LOFANO HA INCORNICIATO IL FIN QUI FALLIMENTARE “PIANO PER L'AFRICA” CHE CACCIARI PRIMA INCREDULO, POI SCONFORTATO E SGOMENTO (“MA PER CARITÀ DI DIO”) HA ASSUNTO VIVIDE ESPRESSIONI MUTE, TUTTE IMMORTALATE DALLA REGIA: GUARDIA AL CIELO. VISO AFFONDATO SUL TAVOLO. OCCHI SBARRATI. BRACCIA AGITARSI. MANI TRA I CAPELLI” - VIDEO!

SCONTRO CACCIARI-LOFANO, IL FILOSOFO PERDE LA PAZIENZA: "È IN MALA FEDE"

https://www.la7.it/otto-e-mezzo/video/scontro-cacciari-lofano-il-filosofo-perde-la-pazienza-e-in-mala-fede-25-09-2023-504821

la mimica di massimo cacciari contro rita lofano

Estratto dell’articolo di Antonio Padellaro per il “Fatto quotidiano”

[…] Da lunedì sera, nell'ideale podio sull'uso del silenzio reso eloquente come una lectio magistralis va collocato, di diritto, il professore Massimo Cacciari. Ospite nella puntata di 8 e mezzo dedicata al bilancio del primo anno del governo Meloni, il filosofo ha […] elencato tutti gli insuccessi del governo della destra. Palesemente alle corde sull'economia sempre più schiacciata sotto il peso di debito pubblico e scommettere e dall'immigrazione irregolare fuori controllo, come ammesso dallo stesso premier.

rita lofano

Una critica fattuale condivisa dal nostro Andrea Scanzi e da Sebastiano Barisoni di Radio 24, che certo un bolscevico non è. Mentre a spargere di lodi il cammino fin qui percorso dall'esecutivo ci pensava Rita Lofano. Forse per dovere d'ufficio, in qualità di direttore dell'Agi (l'agenzia di stampa di proprietà dell'Eni) succeduta a Mario Sechi chiamato da Giorgia Meloni per una fuggevole collegamento a Palazzo Chigi (tutto si tiene). O chissà, per convinzione personale (preferiamo la prima ipotesi).

la mimica di massimo cacciari contro rita lofano 5

È stato quando al culmine del panegirico, Lofano ha incorniciato il fin qui fallimentare “piano per l'Africa” che Cacciari prima incredulo (“lei è in totale malafede”), poi sconfortato e sgomento (“ma per carità di Dio”) ha infine assunto […] vivide espressioni mute, tutte immortalate dalla sapiente regia di 8 e mezzo.Guardia al cielo. Viso affondato sul tavolo. Occhi sbarrati. Braccia agitarsi. Mani tra i capelli. Fin quando richiesto da Lilli Gruber di un ulteriore commento sui petali di rosa disseminati dall'implacabile Lofano, Cacciari ha detto che poteva bastare così. Salutato, ne siamo convinti, dall'applauso di quanti, nelle case degli italiani, non ne possono davvero più di questo indecente manipolare la realtà. Offndere l'altra intelligenza. Negare l'evidenza.

la mimica di massimo cacciari contro rita lofano 7 rita lofano la mimica di massimo cacciari contro rita lofano 3 la mimica di massimo cacciari contro rita lofano 2 la mimica di massimo cacciari contro rita lofano 6 la mimica di massimo cacciari contro rita lofano 4