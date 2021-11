5 nov 2021 11:57

SELVAGGIA LUCARELLI PRENDE A CEFFONI MARIO GIORDANO PER LA SUA ASSURDA PROPAGANDA NO VAX: "QUESTO GIORNALISMO CHE INVENTA E MANIPOLA FRASI E LE INSERISCE ANCHE NELLA CATEGORIA ‘MINACCE AI NON VACCINATI' FA SCHIFO. E LO RITENGO PERICOLOSO ANCHE PER LA MIA INCOLUMITÀ, VISTO IL MOMENTO…" - LA TRASMISSIONE "FUORI DAL CORO" HA MANDATO IN ONDA UN COLLAGE DI FRASI DI PERSONAGGI NOTI TOTALMENTE ESTRAPOLATE DAL CONTESTO, CON LA DIDASCALIA "MINACCE AI NON VACCINATI" - PERCHE' MEDIASET, NONOSTANTE L'IRRITAZIONE DI BERLUSCONI A RIGUARDO, TOLLERA QUESTA CAMPAGNA NO VAX?