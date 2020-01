SIAMO ENTRATI NELL'ERA DI GIORGIA? - ANCORA UNA SCONFITTA PER SALVINI, STAVOLTA DALL'AUDITEL: IERI SERA LA MELONI DA FLORIS HA REGISTRATO IL 5,89% CONTRO IL SUO 5,37% DA MARIO GIORDANO - IERI SERA ERA PURE DA VESPA, E NON HA CERTO BRILLATO NEGLI ASCOLTI NONOSTANTE IL TRAINO DELLA PARTITA. LA SOVRAESPOSIZIONE LO HA DANNEGGIATO IN CAMPAGNA ELETTORA E CONTINUA A FARLO

Marco Castoro per www.leggo.it

GIORGIA MELONI E MATTEO SALVINI

Ancora una sconfitta per Matteo Salvini nelle sfide in tv contro Giovanni Floris e i suoi ospiti, avversari e alleati, in sovrapposizione. Stavolta è toccato a Giorgia Meloni avere la meglio sul Capitano, precedentemente sconfitto dal premier Conte, da Bersani, Fornero e dalle Sardine. Ieri sera a diMartedì su La7 dalle 21:51 alle 22.21 Giorgia Meloni ha riportato un ascolto di 5,89% di share e 1.554.000 spettatori. In contemporanea hanno guardato Matteo Salvini Salvini a Fuori dal Coro su Rete4 (dalle 21:50 alle 22:21) 1.414.000 spettatori pari a 5,37% di share.

meloni salvini

Ma è merito di Floris o demerito di Salvini se il Capitano viene sempre superato in sovrapposizione dai rivali? In verità va detto che DiMartedì vince regolarmente la sfida contro #Cartabianca e Fuori dal Coro, quindi per l'ospite di Floris c'è sempre il vantaggio di una più nutrita platea televisiva, tuttavia la popolarità di Salvini non sembra più ai massimi livelli come fino a qualche mese fa. I consensi ci sono sempre - è indiscutibile - tuttavia le battute di arresto in tv stanno diventando una consuetudine. Forse proprio a causa di un’esposizione elevata, anche eccessiva e un po’ esagerata, che lo fanno essere sempre presente nei talk, nei tiggì e sui social, come se ogni giorno dovesse timbrare un cartellino.

