SOFIA LOREN 85 ANNI SUL SET NEL NOME DEL FIGLIO

Fulvia Caprara per “la Stampa”

SOPHIA LOREN PH LUXARDO

Succede, nella vita delle stelle, che gli anni, a un certo punto, diventino pura convenzione. Le ricorrenze continuano a essere festeggiate, ma hanno perso di senso, perchè il vero divo possiede il dono dell' immortalità. Oggi Sofia Loren compie 85 anni, Sky le dedica, con Buon compleanno Sofia, una settimana di celebrazioni a base di film e basta cliccare il nome dell' attrice per trovarsi davanti a un tripudio di servizi, reportage, spezzoni di vecchie pellicole......

sophia loren e jayne mansfield

Non sarà un caso se, nel 2020, la rivedremo sul grande schermo nel nuovo lavoro di Edoardo Ponti La vita davanti a sè, trasposizione in epoca contemporanea del celebre romanzo di Roman Gary. Girato quest' estate in Puglia, scritto da Ugo Chiti con il regista, il film racconta la storia di Madame Rosa, anziana ebrea ed ex prostituta che, seppur riluttante, accetta di prendersi cura di Momo, un turbolento dodicenne di strada di origini senegalesi. Le madri, si sa, non mollano mai. E se Sofia ha accettato di tornare sul set, è, prima di tutto, questione di sangue.

sophia loren

I DIARI DI ANDY WARHOL - SOPHIA LOREN NON SI E’ FATTA STRADA SCOPANDO?

SOPHIA LOREN. "Brooke Shields non è comparsa per lo Stanley Siegel Show così lui ha fatto un'intervista telefonica in diretta con Sophia Loren che si trova in città, abita al Pierre. Il suo inglese adesso è buono. Ma sai, stamattina nel vederla alla televisione mi è sembrata...ciarpame. Ha detto che lei non permetterebbe mai a una sua figlia di fare una parte come quella di Brooke Shields in Pretty Baby, forse che lei non si è fatta strada scopando? A chi vuol darla ad intendere? E' così pretenziosa". (20 settembre 1977).

RICHARD BURTON E SOPHIA LOREN SONO STATI AMANTI?

sophia loren carlo ponti 9

Leeor Samocha per “Daily Mail”

Bozzacchi parla del divorzio, avvenuto nel 1974, e del suo tentativo di tenerli insieme. In quel periodo Burton stava girando il film di De Sica ‘Il Viaggio’, con la Loren, la quale era sì sposata con Carlo Ponti, ma le voci di una relazione fra lei e Richard cominciarono a circolare. Liz considerava Sophia la sua peggior nemica, a quel punto. Chiamò subito Bozzacchi, quando venne a conoscenza delle chiacchiere, anche perché il suo amore era ospite proprio alla villa dell’attrice italiana.

Il fotografo e Liz si organizzarono per un servizio a colori da vendere alle riviste americane, in cui lei faceva sapere di essere single, giovane e bellissima. La relazione fra Sophia e Richard non è mai stata confermata ma Liz era convinta fosse avvenuta.

CARY GRANT LE CHIEDE «MI VUOI SPOSARE?».

Candida Morvillo per il “Corriere della Sera”

sophia loren cary grant 7

L' accusa di bigamia mi ruba la normalità. E io reagisco con "La ciociara", che mi consacra nel mondo». E le porterà il primo di due Oscar. Quella normalità resta, però, la tentazione con cui fa i conti quando conosce Cary Grant, nel '57, girando proprio «Orgoglio e Passione».

Anche lui è sposato, solo che in America il divorzio è consentito. «Entrambi intuivamo che il sentimento fra noi cominciava a venarsi d' amore e ne avevamo paura», scriverà lei. L' ultima sera, mentre trionfa un tramonto bellissimo, Cary Grant le chiede «mi vuoi sposare?».

sophia loren cary grant 6

A Sophia le parole si strozzano in gola. Risponde: «Ho bisogno di tempo». E lui: «Perché intanto non ci sposiamo e poi casomai ci pensiamo?». Cary non si dà per vinto. Le manda rose, lettere. Lei si tormenta, pensa che non può andare avanti così.

….. Quel giorno, Cary reagisce da signore: «Tanti auguri, Sophia, spero che tu sia felice».

IL RIPUDIO PATERNO E LATERRIBILE ACCUSA

di Cristiano Sanna - https://spettacoli.tiscali.it/cinema/articoli/sophia-loren-mito-di-85-anni/

sophia scicolone

….E così è stato per la ragazzina sostanzialmente ripudiata (anche se riconosciuta) dal padre, figlio dei marchesi siciliani Murillo, rifiutata e costretta a tornare a Pozzuoli insieme alla madre pianista Romilda Villani, tra la povertà e le macerie della guerra. La storia di Sophia Loren è quella di una risalita che ha scolpito i suoi gradini nella storia. Dalla vittoria del titolo di Miss Eleganza a Miss Italia a soli 15 anni (ed ecco il ripudio paterno, il genitore la accuso di prostituirsi assieme alla madre, e il tutto dovette essere chiarito di fronte alle forze dell'ordine) fino agli esordi nello spettacolo con Corrado e Alberto Sordi, l'incontro con il produttore e poi marito Carlo Ponti che ne costruì il lancio internazionale.

jayne mansfield sophia loren

La fortuna ad Hollywood, i ruoli senza tempo. Dal Ragazzo sul delfino a Orchidea Nera, da La Ciociara a La contessa di Hong Kong fino a Ieri, Oggi, Domani e Matrimonio all'Italiana. Registi mitici (Curtiz, Cukor, De Sica, Lumet) e partner sul set mitici (Brando, Chaplin, Quinn, Sellers, Perkins). Poi tanta tv, fino allo spot con Tornatore e Morricone appena tre anni fa. Di lei (celebrata da una programmazione speciale su Sky) cantano Dylan, Endrigo e J-Ax quando si pensa a un modello di bellezza e femminilità che non è orpello ma valore. E per questo, che non sente lo scorrere del tempo.

piero tosi con sophia loren jayne mansfield sophia loren sofia loren MARIO DE BIASI SOFIA LOREN Carlo Ponti Sophia Loren e Vittorio De Sica SOFIA LOREN SULLA PIZZA SOFIA LOREN LA SECCHIATA DELLA SOPHIA LOREN SOFIA LOREN sophia loren con il sombrero in messico sophia loren fa 80 anni in messico alle spalle larry king sophia loren in cucina sophia loren con tito giacomo furia sophia loren ascella non depilata di sofia loren marlon brando sophia loren chaplin sophia loren sophia loren ostia antica 1955 sophia loren e charles boyer sul set di la fortuna di essere donna ostia antica 1955 SOFIA LOREN 1 LINA WERTMULLER CON SOPHIA LOREN IN SABATO DOMENICA E LUNEDI ron galella sophia loren ETTORE SCOLA E SOPHIA LOREN sophia loren sophia loren maria scicolone 3 sophia loren maria scicolone 4 sophia loren maria scicolone 5 sophia loren andreotti e sofia loren la loren in lingerie sophia loren con turbante la loren striptease miss italia 1950 copia 3 la ciociara sophia loren sophia loren sofia loren yvonne de carlo gina lollobrigida mis italia 1950 la loren a miss italia miss eleganza 1950 sophia loren con la sorella maria a venezia sophia loren miss italia 1950 miss scicolone sophia loren miss eleganza sophia loren 1 vittorio de sica sophia loren marcello mastroianni malgioglio sophia loren sophia loren cary grant 4 sophia loren in lingerie sophia loren cary grant 1 sophia loren cary grant 2 sophia loren cary grant 3 sophia loren carlo ponti 7 sophia loren cary grant 5 sophia loren carlo ponti 1 sophia loren carlo ponti 3 sophia loren carlo ponti 4 sophia loren carlo ponti 6 sophia loren 11 sophia loren carlo ponti 8 sophia loren a venezia sophia loren, giancarlo pajetta pallido bacio, estasi luminosa