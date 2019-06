SOTTILE È LA NOTTE - DAI LAVORI PIÙ INSOLITI ALLE OMBRE DEL CRIMINE FINO AL SESSO E ALLA TRASGRESSIONE: DAL 17 GIUGNO SU "RAI 3" SALVO SOTTILE TORNA, QUESTA VOLTA IN PRIMA SERATA, CON “PRIMA DELL’ALBA” PER RACCONTARE L’ITALIA BY NIGHT - “LA STORIA PIÙ DURA È STATA QUELLA DEI BAMBINI CON L’INFANZIA NEGATA CHE SI ATTEGGIANO A BOSS. PER LORO LA ‘STESA’ DIVENTA UN GIOCO E…”

Renato Franco per il “Corriere della sera”

PRIMA DELL'ALBA - SALVO SOTTILE INCONTRA UN GIGOLO'

Il viaggio al termine della notte di Salvo Sottile assomiglia a un girone infernale. Dante nell' ultimo cerchio metteva i traditori dei benefattori, Sottile ci piazza i baby camorristi della Napoli dove Gomorra non è una fiction: «Sono ragazzini di 13/14 anni, bambini con un' infanzia negata che si atteggiano a boss, che si ammazzano per niente, per uno sguardo sbagliato, perché la vita non conta nulla.

prima dell'alba salvo sottile intervista la cam girl regina e il compagno bruno 4

È stata la storia più dura da raccontare, quella che mi ha colpito di più». L' inferno in terra: «Per loro "la stesa" diventa un gioco: sono i colpi sparati all' impazzata, in aria, per affermare il controllo sul territorio, per "avvertire" i nemici, tutti proiettili che poi si trovano "stesi" per terra».

salvo sottile

Da lunedì 17 giugno su Rai3 con Prima dell' alba - La Rampa il conduttore riprende (questa volta in prima serata) il viaggio alla scoperta dell' universo notturno in tutte le sue declinazioni, dai lavori più insoliti alla perdizione del crimine, dalle battaglie delle forze dell' ordine ai luoghi del divertimento trasgressivo.

salvo sottile

Dopo aver girato l' Italia da Nord a Sud per raccontare oltre 100 storie di vita notturna Salvo Sottile affronta questa nuova via crucis crepuscolare partendo da un edificio abbandonato della periferia romana, la rampa di un parcheggio in rovina, un luogo simbolico dove il giornalista incontra persone che raccontano storie esemplari, lente di ingrandimento su mondi sommersi, spesso dimenticati e lontani dal circo mediatico: «Il filo rosso che unisce le storie è il racconto degli ultimi, chi ha perso la strada, chi ha deragliato dalla vita ed è sopravvissuto solo grazie alle imperfezioni del destino. La rampa è un abisso che sprofonda verso il basso, popolato da anime dolenti, uomini e donne ai margini».

salvo sottile

Nel corso delle sei puntate Sottile accenderà la luce notturna sulla Mafia foggiana («gente spietata che spara in faccia ai nemici»); sugli ultimi carbonai della Calabria; sul degrado del bosco della droga di Rogoredo a Milano; sull' emergenza abitativa nelle grandi città come Milano; sul lato trasgressivo della notte («avvocati di giorno, maestri della frusta di notte»);

sui battenti di Verbicaro che con tappi di sughero pieni di vetri si infliggono una penitenza sulle gambe («è l' occasione per parlare di fede e religione»).

facesitting a prima dell alba di salvo sottile 9

Temi non consueti che spesso sfuggono dai radar della prima serata: «Ma la risposta è sempre positiva: gli spettatori si appassionano a quello che non conoscono, alle cose che normalmente non vedono, sono curiosi di conoscere luoghi dove non sarebbero mai andati».

