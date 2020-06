TAGLIE-RAI, TAGLIE-RAI TUTTO - DOMANI ENNESIMO CDA DI FUOCO: SALINI VUOLE RIDURRE I COMPENSI A TUTTI, A PARTIRE OVVIAMENTE DALLE STAR CON CONTRATTI MILIONARI, MA ANCHE A DIRETTORI E MANAGER CHE PRENDONO 240MILA EURO L'ANNO, OVVERO LO STESSO STIPENDIO DEL CAPO AZIENDA - NOMINE, CORRISPONDENTI E PROGRAMMI IN BALLO: TUTTE LE CASELLE ANCORA DA RIEMPIRE DA QUI AI PALINSESTI (CHE NON A CASO SONO SLITTATI…)

Marco Antonellis per www.affaritaliani.it

FABRIZIO SALINI

Domani si riunirà il consiglio di amministrazione Rai che inizierà a vagliare la "pratica" dei palinsesti televisivi in vista dell'autunno-inverno 2020. "Inizierà" perché è possibile che ci saranno ritardi a causa delle dichiarazioni su tagli e riassetti annunciati in pompa magna venerdì sera dall’AD Fabrizio Salini al termine di una riunione con i dirigenti a lui più vicini. Dichiarazioni che hanno creato non poche fibrillazioni fra i direttori di rete impegnati nella tessitura del complicatissimo puzzle chiamato "palinsesti".

E molti si sono chiesti se per caso il messaggio dei giorni scorsi riguardasse anche il possibile approdo di Luisella Costamagna (che dovrebbe far coppia con Roberto Vicaretti) ad Agorà. Tra le novità di queste ultime ore, spicca il nome di Francesca Parisella (Quarta Repubblica e Radio 2): dovrebbe essere lei (ma anche altri nomi sono al vaglio) a condurre insieme ad Alessandro Giuli il nuovo talk di prima serata su Rai Due.

Sciarelli, coletta, iacona berlinguer

Così come si continua a ragionare sull'ipotesi di una co-conduzione anche per il talk politico di Rai Tre tra Federica Sciarelli e Gad Lerner. Ma se l'ipotesi allo studio non dovesse andare in porto per la conduzione potrebbe essere pronto Franco Di Mare, il direttore di Rete, oppure Gerardo Greco. Al Tg1 è in forse la nomina di Natalia Augias a vice direttore (in corsa anche Romagnoli) mentre non dovrebbero esserci problemi per la vice direzione di Ilaria Capitani al Tg2.

gad lerner 1

A Raitre in molti danno per sicuri vicedirettori Sigfrido Ranucci, forte dei successi Report e Rosanna Pastore. Il partito di Zingaretti punta a rafforzarsi in quest’ultimo giro di nomine anche in Europa dove oltre alla conferma di Gavino Moretti come corrispondente da Bruxelles, punta su Donato Bendicenti. Per Bruxelles si fa anche il nome di Marilu’ Lucrezio. Infine, per quanto riguarda le Reti, a Rai Uno potrebbe essere la volta di Angelo Mellone in veste di vicedirettore così come Milo Infante su Rai Due (che avrebbe anche la conduzione di una trasmissione).

2. RAI AD ALTA TENSIONE: TAGLI DEI COMPENSI E NUOVE NOMINE. ECCO TUTTI I VOLTI DELLA PROSSIMA STAGIONE

gerardo greco

In Rai tremano le scrivanie. Sia per l’ondata di contagi, sotto controllo ma pur sempre un grattacapo da risolvere, sia per le entrate dimezzate della pubblicità durante questa pandemia. L’azienda è ripartita, rispettando quei protocolli che purtroppo non coincidono con lo spettacolo televisivo. Si va avanti col freno a mano tirato e ci si appresta a una rivoluzione sui tagli dei compensi, così come è stata annunciata dall’Ad Salini: «Tutti, attori, registi, conduttori e autori devono prendere atto che la situazione è cambiata». Quindi si prevedono sforbiciate sia per i big (Conti, Clerici, Fazio, Amadeus e compagnia bella) sia per direttori e manager aziendali che hanno il tetto a 240 mila euro l’anno. Anche perché prendono la stessa cifra del capoazienda.

sigfrido ranucci

In questo mese di giugno vanno ultimati i palinsesti e i conduttori stanno terminando il giro di valzer in pista. C’è chi ha già il posto in caldo come Eleonora Daniele, Antonella Clerici e Mara Venier e chi invece deve cercare di conquistarne uno in extremis come Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini. La prima potrebbe approdare su Rai2, sulla seconda ancora nulla di concreto. Serena Bortone e Monica Giandotti hanno già fatto le valigie per trasferirsi a Rai1, così come Luisella Costamagna è pronta a prendere le redini di Agorà.

fazio conti 6

Molto movimento tra i tiggì. Al Tg1 al posto della Sala, promossa direttore del Gr, nella lista dei vice di Carboni sta per arrivare Natalia Augias. Destinazione Bruxelles invece per Marilù Lucrezio e Donato Bendicenti. I due affiancheranno il confermato Gavino Moretti, mentre Romagnoli torna a Saxa Rubra come vicedirettore di RaiNews. Ilaria Capitani ha pronta la scrivania da vicedirettore al Tg2.

A Cologno invece c’è da registrare il colpaccio della coppia di direttori di Mediaset Andrea Pucci e Paolo Liguori che hanno soffiato Filomena Leone a Sky Tg24. Ora la giornalista-conduttrice la vedremo in tv sul canale all-news TgCom24. Per la Leone si tratta di un ritorno a Mediaset (in passato ha lavorato al Tg5, Matrix, Quinta Colonna e Domenica Live).

monica giandotti